ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дикие животные стали причиной двух ДТП в Гродненском районе

19.04.2019 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Дикие животные стали причиной двух аварий на загородных дорогах в Гродненском районе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Дикие животные стали причиной двух ДТП в Гродненском районе

Днем 18 апреля значительные повреждения на дороге Гродно-Лунно получил автомобиль «Рено». Машина двигалась со стороны областного центра. В какой-то момент с правой стороны выскочил лось. Водитель избежать столкновения не сумел. Лось ударился в автомобиль, после чего поднялся и ушел в лес. Водитель вызвал на место происшествия ГАИ.

Ночью под колесами легковушки на дороге вблизи деревни Гибуличи погибла косуля. Ее появление перед машиной во время встречного разъезда тоже стало для водителя «Ауди» неожиданным.

Источник: БелТА

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дикие животные стали причиной двух аварий на загородных дорогах в Гродненском районе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
 
Новости дня
Новости разные
 
С ВЕРБНЫМ ВОСКРЕСЕНЬЕМ !
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика