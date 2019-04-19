Sony World Photography 2019: лучшие снимки года

Источник материала: Полымя

Престижный международный конкурс Sony World Photography Awards 2019 определил победителей в профессиональной категории, пишет ВВС . Фотографом года по версии этого конкурса стал итальянец Федерико Борелла, посвятивший свой проект тяжелому труду фермеров в страдающем от засухи индийском штате Тамил-Наду.





Борелла получил первое место в категории «Документальное фото» за свой проект «Пять градусов». Свои фотографии Федерико делал в Тамил-Наду, самом южном штате Индии, где в 2016-2017 годах случилась страшнейшая за последние 140 лет засуха.





Первое место в категории «Спорт» досталось Алессандро Грассани за серию фотографий «Бокс против насилия: женщины-боксеры Гомы». На фото — 16-летняя Эстер на улице Гомы в Конго. Она занимается в «Вирунге» — одном из двух официальных боксерских клубов города.





Первого приза в категории «Креатив» была удостоена серия фотографа Маринки Массеус из Нидерландов. Ее снимки вошли в международный проект «Радикальная красота», который ставит своей целью рассказать в изобразительном искусстве о людях с синдромом Дауна.





Первый приз в категории «Ландшафт» достался Ян Ванг Престону за серию фотографий «экологического возрождения» промышленной зоны Хайдонг в китайской провинции Юньань.





Альваро Лаиз получил первую премию за серию черно-белых портретов жителей Чукотки.





Источник: БелТА