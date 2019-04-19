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Пропавший в Вороновском районе председатель сельсовета найден мертвым
Источник материала: БДГ
Тело 61-летнего чиновника обнаружено в лесу неподалеку от деревни Бастуны, рядом с ним обнаружен служебный автомобиль.
Мечислав Швед пропал 16 апреля. Он до 11.30 находился на рабочем месте в агрогородке Жирмуны, после сел в служебный ВАЗ и уехал.
По сведениям милиции и родных, на протяжении нескольких лет пропавший мужчина имел проблемы с сердцем и другие проблемы со здоровьем. Дочь пропавшего Татьяна рассказала, что в милицию обратились только на следующий день, так как переживали, что отцу стало плохо в пути. Однако выяснилось, что в больницу он не поступал,
«Если бы у него были трудности на работе, он ушел бы на заслуженный отдых», — уверена дочь.
«Криминальная версия произошедшего не рассматривается», - сообщили в пресс-службе УВД. Других подробностей произошедшего пока нет.
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Тело 61-летнего чиновника обнаружено в лесу неподалеку от деревни Бастуны, рядом с ним обнаружен служебный автомобиль.
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