Самые яркие дебаты в истории. О чем рассказали Зеленский и Порошенко

Вот самые важные заявления.





Владимир Зеленский





Мог ли я, простой парень из Кривого Рога, когда-то представить, что буду стоять здесь и бороться против человека, которого мы уверенно и беспрекословно избрали президентом в 2014 году? Тогда я сам был за Порошенко. Но ошибся. Мы ошиблись. Его Жить по-новому стало нашим Выживать. Закончу войну за две недели - нашим Иловайском и Дебальцево.





Революцией достоинства воспользовались негодяи. Мы голосовали за одного Порошенко, а избрали другого.





Я не политик, а простой человек, пришедший сломать эту систему. Я - результат ошибок и обещаний Порошенко.





Один вопрос: зачем вы все лезете во власть?





Я не оппонент Порошенко, я его приговор.





От повесток не прячусь. Я публичный человек - меня не могли найти?





Лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре.





Я ничего не сделал, чтобы быть у прокурора, а Порошенко, возможно, придется встретиться.





Все, кто нарушает закон, даже Коломойский, все сядут за решетку.





Порошенко приглашал меня работать на 5 канале. Но я свободный человек и не пошел.





Президент не может быть олигархом.





Я готов стать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего парня с фронта. Я стану на колени перед каждым ребенком, не дождавшимся своего отца. Перед каждой женщиной, которая не дождалась своего мужа. И вас приглашаю.





У Порошенко было много достижений, это правда. Армия, язык, томос, безвиз. Но мне кажется, что почему-то все эти достижения он записал только себе. Я не понимаю, почему.





Видите, Петр Алексеевич, не так сложно быть человеком.









Петр Порошенко





Зеленский скрывается от украинского народа. Мы так и не узнали, что он будет делать дальше. Как он собирается получать международную коалицию? Как будет выполнять функции главнокомандующего? Зеленский прятался от военкомата, пока восстанавливали армию.





Это будет слабый глава государства. Не сможет выдержать удары Путина. Господин Владимир, вы не кот в мешке, а мешок. Мы вас не допустим к власти.





За годы моего правления сделано больше, чем за четверть века, а где был Зеленский?





У Зеленского нет мечты затянуть Украину назад в Российскую империю, но у Путина есть.



