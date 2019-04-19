Лукашенко: За наркотики никакой амнистии не будет… никогда в жизни





Приговоры по статье 328 УК Республики Беларусь / Мария Войтович, Еврорадио





"Еврорадио" . Об этом он заявил, выступая с ежегодным посланием к белорусскому народу и парламенту, передает





"За наркотики никакой амнистии не будет, — пообещал глава государства. — Если только на какие-то персоналии, которые не распространяли и не производили, а употребляли где-то наркотики. И то, исключительно в персональном виде. А так, никогда в жизни! Мы не зря применяли жестокие решения, в том числе и законы, вместе с вами, чтобы от них оступиться. Не производи. Не распространяй. Ну и, желательно, чтобы не употребляли. Там, конечно, поменьше наказание, но наркота — это страх, трагедия, беда".









Лукашенко напомнил, что больше всего преступлений люди совершают под воздействием наркотиков и алкоголя.









"У нас каждый наркоман имеет два автомобиля, особенно те, кто производят и распространяют, — убеждён он. — Это не бедные люди. Отдали кому-то, накормили, нанюхались, накололись, поехали. Совершили преступление. Погибли люди. Я уже не говорю про генофонд — кто родится и кому потом растить этих детей… И их потом лечить. Вы представляете, какой это пласт? А это убивает нацию!"





Глава государства рассказал, что министр внутренних дел Игорь Шуневич предложил вернуться к обсуждению проблемы.





"Так что, надо вернуться и обсудить эту тему. Посмотрим на вопрос, как он от имени милиции поставил, по употреблению. По потребителям этих наркотиков. Но по производству и распространению — это негодяи полные. Вряд ли там будет какое-то послабление. Но не буду забегать вперёд, мы это в ближайшее время обсудим".