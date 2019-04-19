«Сдал в аренду «Белавиа». Гуцериев озвучил цену вертолета в «белорусской ливрее»

«Я приобрел этот вертолет за 14 миллионов долларов. Это не единственный мой вертолет, есть еще один в Москве. Мне нравятся вертолеты, нравится летать, хотя я сам не сажусь за штурвал», — сказал Гуцериев.





Он отметил, что вертолет может быть сдан в аренду не только «Белавиа», но и другим компаниям, всем желающим, главное, чтобы была оплата. «Его может взять в аренду абсолютно любой гражданин, бизнесмен, чиновник, начиная с высших должностных лиц государства. Премьер-министр, к примеру» — пояснил бизнесмен.





Гуцериев и сам будет пользоваться вертолетом, который нужен ему для бизнеса. «Я давно работаю, вкладываю в белорусскую экономику хорошие инвестиции. Я бизнесмен, я должен быстро передвигаться. Вертолетом удобно», — отметил Гуцериев и добавил, что будет пользоваться им не только в Беларуси, но и в России.





Напомним, что покупка вертолета была поставлена в упрек Александру Лукашенко, призывавшему всю страну экономить. Вот тогда-то и выяснилось, что вертолет приобрел не Лукашенко, а Гуцериев. Правда, крылатая машина внешне оформлена именно под президентский вертолет. И поскольку Гуцериеву не позволено ездить с кортежем, внешне обставленным как президентский, то есть сильное подозрение, что и с вертолетом ситуация не такая простая, как это пытается представить бизнесмен. Лукашенко никогда не позволяет, чтобы его с кем-то перепутали. И чтобы какого-то Гуцериева принимали за президента страны.









Впрочем, на вопрос об окраске вертолета в цвета белорусского государственного флага, Гуцериев ответил вопросом: «А в какие же цвета он должен быть окрашен, если вертолет белорусский?». Стоит отметить, что логотип "Славкалия" также красно-зеленый.





Российский бизнесмен также выразил надежду, что вертолет «когда-нибудь себя окупит».





Вертолет AgustaWestland AW139 прибыл из Италии в Минск во второй декаде февраля и сделал круг над Острошицким городком, где находится одна из резиденций Александра Лукашенко. Салон VIP-модели такого вертолета оборудован гарнитурой активного подавления шума, электрическими трапами, мультимедиасистемой, VIP-переговорной с системой безопасной связи. Вертолет может перевозить до 15 пассажиров.





«Славкалий» строит Нежинский горно-обогатительный комбинат в Любанском районе в 150 км от Минска. Вертолетная площадка была оборудована недалеко от строящегося комбината еще в 2015 году во время первого визита Александра Лукашенко. Вертолетная площадка спроектирована и на даче Гуцериева под Минском. Несколько лет назад российский миллиардер построил терминал для бизнес-ав ии в Национальном аэропорту Минск.