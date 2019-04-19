Беларусь будет строить Южный транспортный коридор от Гомеля до Бреста

По словам Александра Лукашенко, в существовании такого коридора ( Гомель – Мозырь – Кобрин – Брест) заинтересованы грузоперевозчики из южных регионов России, вынужденные объезжать Украину и использующие для этого трассу М1 Брест – Минск – граница РФ (и далее на Москву).





Строительство современного шоссе на месте ныне существующей дороги М10 позволит им значительно сократить путь и тем самым разгрузит «олимпийку», состояние которой в последнее время вызывает нарекания.





Длина М10 составляет 526 км, а в целом Южный коридор может составить около 600 км.