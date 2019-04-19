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Беларусь будет строить Южный транспортный коридор от Гомеля до Бреста

19.04.2019 21:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь будет строить Южный транспортный коридор совместно с Европейским банком реконструкции и развития. Об этом заявил Александр Лукашенко, отвечая на вопрос депутата А. Юницына после президентского обращения к белорусскому народу и Национальному собранию в Минске в пятницу, 19 апреля.

По словам Александра Лукашенко, в существовании такого коридора (Гомель – Мозырь – Кобрин – Брест) заинтересованы грузоперевозчики из южных регионов России, вынужденные объезжать Украину и использующие для этого трассу М1 Брест – Минск – граница РФ (и далее на Москву).

Строительство современного шоссе на месте ныне существующей дороги М10 позволит им значительно сократить путь и тем самым разгрузит «олимпийку», состояние которой в последнее время вызывает нарекания.

Длина М10 составляет 526 км, а в целом Южный коридор может составить около 600 км.
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Беларусь будет строить Южный транспортный коридор совместно с Европейским банком реконструкции и развития. Об этом заявил Александр Лукашенко, отвечая на вопрос...
 
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