|
Беларусь будет строить Южный транспортный коридор от Гомеля до Бреста
Источник материала: Партизан
Беларусь будет строить Южный транспортный коридор совместно с Европейским банком реконструкции и развития. Об этом заявил Александр Лукашенко, отвечая на вопрос депутата А. Юницына после президентского обращения к белорусскому народу и Национальному собранию в Минске в пятницу, 19 апреля.
По словам Александра Лукашенко, в существовании такого коридора (Гомель – Мозырь – Кобрин – Брест) заинтересованы грузоперевозчики из южных регионов России, вынужденные объезжать Украину и использующие для этого трассу М1 Брест – Минск – граница РФ (и далее на Москву).
Строительство современного шоссе на месте ныне существующей дороги М10 позволит им значительно сократить путь и тем самым разгрузит «олимпийку», состояние которой в последнее время вызывает нарекания.
Длина М10 составляет 526 км, а в целом Южный коридор может составить около 600 км.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь будет строить Южный транспортный коридор совместно с Европейским банком реконструкции и развития. Об этом заявил Александр Лукашенко, отвечая на вопрос...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)