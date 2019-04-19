Беларусь ждут выборы через референдум?

Такой сценарий нарисовал доктор политических наук Павел Усов в интервью «Белорусскому партизану».





- В 2019 году проходят "выборы" в парламент, который разрабатывает-принимает "новую Конституцию". Выборы президента в 2020 году будут уже происходить по "новой Конституции" с новой системой управления, с новыми полномочиями. Такую схему вы нарисовали по результатам послания Лукашенко. Что привело вас к такому выводу?





- Из сегодняшнего выступления следует, что Лукашенко очень сильно беспокоит вопрос изменения Конституции.

Принятие “новой Конституции” перед президентскими выборами может объясняться рядом факторов. Первый и главный связан с тем, что президентский срок может быть увеличен с 5 до 7 лет, тогда Конституция должна быть принята заранее. Второй аспект заключается в том, что, если в политическую систему будет введены новые элементы (посты), скажем, вице-президент, то это также должно произойти перед выборами, чтобы правление началось с учетом нововведений и, так сказать, со всеобщего одобрения народа.





Ну и, наконец, возможно, действительно существуют проблемы со здоровьем действующего руководителя страны. Если это так, то внедрение изменений должно произойти как можно быстрее, с тем, чтобы успеть выработать механизм передачи власти.





Кстати, если учесть, что Конституция будет “прорабатываться” через “парламент”, последний должен быть абсолютно стерилен. Думаю, что властям не нужны будут даже “декоративные” депутаты и депутатки.





- Вы считаете, что конституционный "референдум" заменит выборы и автоматически, без выборов, приведет к переназначению выборов, как в 1996 году. Но проблема в том, что в 1996 году Лукашенко «отпрезидентствовал» только два года, в 2020 году истекает весь срок его полномочий. Как так – всенародно избранный да без выборов?





- Правового механизма замены процедуры выборов референдумом не существует. Но мы прекрасно знаем, что это никогда не было преградой для авторитарной власти. Закон, Конституцию можно подстроить под нужды власти. Тем более, если речь идет о неких фундаментальных, концептуальных изменениях. Все зависит от того, в каких условиях будут осуществляться изменения и президентские выборы. Если экономическая и геополитическая ситуация будет сложной, критической, а выборы могут каким-то образом способствовать обострению ситуации (тем более на основе новой Конституции), то власти могут пойти на “лайтовый” сценарий - выборы через референдум: новая Конституция, обновленный президент, обновленный срок.









- Чего добьется Лукашенко, если будет действовать по нарисованной вами схеме? Сегодня Лукашенко признал, что еще не существует даже концепции изменения Конституции. Основной закон – это не указ №488, который можно отменить одним росчерком пера.





- Я думаю, что все давно “нарисовано”. Вопрос, как это озвучить. Это должна быть “инициатива снизу”, так сказать, “желание народных представителей”. К этому процессу, кстати, могут подключить и “Всебелорусское собрание”. Конечно, учитывая, что центральные изменения будут касаться иных сроков и новых должностей, обеспечивающих семейное “престолонаследие”, их необходимо чем-то разбавить, так сказать, бросить кость общественности. Мол, речь идет о глубоких системных изменениях, а не об “аспектах” личной власти. Поэтому могут приписать пару несущественных, декоративных функций правительству. Возможны также дискуссии по поводу структуры избирательной системы, переход от мажоритарной к смешанной.





- Как вписывается в вашу схему возможный референдум по Конституционному акту «союзного государства»?





- Пока разговоры о “союзном референдуме” - это элемент информационных атак и различных спекуляций. Понятно, что в условиях полноценного союзного государства изменения в республиканской Конституции не будут иметь уже никакого значения.



