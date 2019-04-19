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Главы МИД Италии и Франции призвали к скорейшему прекращению огня в Ливии

19.04.2019 22:06 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан высказались против военного решения конфликта в Ливии, сообщает в пятницу итальянское агентство АНСА.

"Мы обсуждали ситуацию в Ливии, которая вызывает беспокойство и привлекает внимание со стороны правительств обеих наших стран", - сказал министр иностранных дел Италии Э.Моаверо-Миланези, выступая в Риме на совместной пресс-конференции по итогам переговоров со своим французским коллегой.

"Наша позиция по этому вопросу едина: в Ливии должен быть достигнут режим прекращения огня как можно быстрее", - подчеркнул он.

В свою очередь, глава МИД Франции Ж.-И.Ле Дриан заявил, что "кризис в Ливии может стать очень опасным, и необходимо остановить его".

"Невозможно рассматривать военное решение этого конфликта", - подчеркнул французский министр.

4 апреля командующий Ливийской народной армией Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Боевые столкновения ведутся в пригородах ливийской столицы.

 
 
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Глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан высказались против военного решения конфликта в Ливии, сообщает в пятницу...
 
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