Глава администрации президента Грузии Лаша Жвания заявил о решении покинуть пост и вернуться к работе в патриархии

Источник материала: Интерфакс

Глава администрации президента Грузии Лаша Жвания в пятницу сообщил о своем решении покинуть занимаемую должность.

Как написал Л.Жвания в фейсбуке, он обратился к президенту с просьбой об отставке еще в марте и официально он покинет пост главы администрации 1 мая.

По словам Л.Жвания, он намерен продолжить работу в патриархии, в частности, посвятить все свое время деятельности на посту главы благотворительного фонда патриарха Грузии.

"Для меня не имеет значения где служить моей стране, но лучше там, где я себя еще не исчерпал", - написал он, отметив, что благодарен президенту Грузии за оказанное высокое и большое доверие.

О том, кто может сменить его на посту главы администрации президента Л.Жвания не написал.

Бывший посол Грузии в Израиле и на Кипре и экс-министр экономического развития Л.Жвания до назначения на пост главы администрации президента возглавлял благотворительный фонд патриарха.