|
Глава администрации президента Грузии Лаша Жвания заявил о решении покинуть пост и вернуться к работе в патриархии
Источник материала: Интерфакс
Глава администрации президента Грузии Лаша Жвания в пятницу сообщил о своем решении покинуть занимаемую должность.
Как написал Л.Жвания в фейсбуке, он обратился к президенту с просьбой об отставке еще в марте и официально он покинет пост главы администрации 1 мая.
По словам Л.Жвания, он намерен продолжить работу в патриархии, в частности, посвятить все свое время деятельности на посту главы благотворительного фонда патриарха Грузии.
"Для меня не имеет значения где служить моей стране, но лучше там, где я себя еще не исчерпал", - написал он, отметив, что благодарен президенту Грузии за оказанное высокое и большое доверие.
О том, кто может сменить его на посту главы администрации президента Л.Жвания не написал.
Бывший посол Грузии в Израиле и на Кипре и экс-министр экономического развития Л.Жвания до назначения на пост главы администрации президента возглавлял благотворительный фонд патриарха.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава администрации президента Грузии Лаша Жвания заявил о решении покинуть пост и вернуться к работе в патриархии
Глава администрации президента Грузии Лаша Жвания в пятницу сообщил о своем решении покинуть занимаемую должность. Как написал Л.Жвания в фейсбуке, он обратился к...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)