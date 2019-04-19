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На областном семинаре-совещании обсудили работу отрасли животноводства Гомельщины

20.04.2019 — Разное | Прыпяцкая прауда (Наровля)  
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Источник материала: Прыпяцкая прауда (Наровля)

На областном семинаре-совещании обсудили работу отрасли животноводства Гомельщины

В Рогачевском районе прошел областной семинар-совещание по работе отрасли животноводства и результатам финансово-экономической деятельности объектов АПК.

 

Мероприятие собрало руководителей районов, специалистов по экономике, животноводству и ветеринарии. Участие в нем принял исполняющий обязанности председателя, первый заместитель председателя облисполкома Геннадий Соловей.

На областном семинаре-совещании обсудили работу отрасли животноводства ГомельщиныНа МТФ «Новый остров» КСУП «Красная армия» участники семинара-совещания ознакомились с практикой содержания и кормления коров при поточно-цеховой системе производства молока, технологией выращивания телят до шестимесячного возраста. Речь шла о выполнении ветеринарных мероприятий по улучшению сохранности скота. Возможности повышения качества продукции продолжили обсуждать на ферме «Остров» того же предприятия. Специалисты показали, как выполняются технологические требования по кормлению и доению коров, рассказали об антимаститной программе, которая используется на МТФ.

На областном семинаре-совещании обсудили работу отрасли животноводства ГомельщиныНа пленарном заседании было отмечено, что по итогам работы за прошлый год в десяти районах области продуктивность дойного стада превысила пять тонн молока на корову. По этому показателю лидирует Мозырский район, где надоено 6976 килограммов молока на одну корову. На протяжении нескольких лет Мозырщина имеет положительную динамику по производству молока и мяса. По итогам прошлого года по продуктивности дойного стада район находится на седьмом месте в республике.

Как рассказала председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко, залог успеха в сельском хозяйстве зависит прежде всего от строгого выполнения технологических регламентов и трудовой дисциплины. Большое внимание этому уделяется на предприятии «Совхоз-комбинат «Заря». Там надоено 9571 килограмм молока на корову, что превысило показатель 2017 года на 440 килограммов. Растут показатели — растет и зарплата работников предприятия.

На областном семинаре-совещании обсудили работу отрасли животноводства ГомельщиныПо словам председателя райисполкома, работник этого хозяйства получает более 1300 рублей в месяц. Стоит отметить, что более девяти тонн молока на корову надоили еще в двух сельскохозяйственных организациях области: ОАО «Птицефабрика «Рассвет» и КСУП «Брилево» Гомельского района. В ходе семинара-совещания отдельным вопросом рассмотрели готовность к выпасу животных в хозяйствах области. Немаловажный момент — наведение порядка на территории машинно-тракторных парков и подготовке кормоуборочной техники к заготовке кормов. Это обсудили во время посещения МТП КСУП «Красная армия». В урочище Омельно остановились на нюансах, которые могут возникать при работе техники в поле при посеве кукурузы.

На областном семинаре-совещании обсудили работу отрасли животноводства Гомельщины— В этом году на Гомельщине стоит задача завершить основной сев кукурузы до 10 мая, — отметил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Руслан Глушко. — Необходимо засеять этой культурой более 350 тысяч гектаров, из которых более 110 тысяч на зерно. Прошлый год показал: кукуруза, которая посеяна в срок и в соответствии со всеми технологическими требованиями, дает неплохой урожай и высококачественное зерно. Пока этой культурой засеяно около семи процентов площадей

Источник: http://gp.by

 
 
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