В обеспечении занятости людей с инвалидностью необходима заинтересованность всех сторон - мнение

Источник материала: Прыпяцкая прауда (Наровля)

В вопросе обеспечения трудовой занятости людей с ограниченными возможностями должна быть заинтересованность всех сторон: и государства, и общественных организаций, и самих инвалидов. Такое мнение, комментируя ежегодное Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию, высказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА председатель Гомельского областного общественного объединения "Инвалиды-спинальники" Геннадий Золотарев.

В Послании глава государства акцентировал внимание на возможности трудоустройства людей с инвалидностью, которые желают активно работать, несмотря на трудности со здоровьем. По мнению Геннадия Золотарева, трудовая занятость людей с инвалидностью является высшей ступенью их реабилитации и адаптации в жизнь общества. "Это комплексный вопрос, который находится в плоскости заинтересованности различных сторон: и государства, и общественных объединений, и самого человека", - сказал он.

По словам собеседника, путь интеграции человека с инвалидностью в общество многоступенчатый, он включает медицинскую, социальную, физическую, психологическую стороны и только потом трудоустройство. Весомая роль в этом процессе отведена и созданию безбарьерной среды. При этом велико значение того, чтобы и у самого человека с ограниченными возможностями было сформировано желание работать. "Надо помочь ему найти ту сферу, где он сможет приносить пользу, - отметил Геннадий Золотарев. - Также очень важно, чтобы государством были созданы для работодателя преференции, которые позволят предприятиям оставаться конкурентоспособными".

В то же время, подчеркнул собеседник, люди с с ограниченными возможностями обладают достаточным потенциалом. В Гомельском регионе есть примеры, когда инвалиды-спинальники и с другими категориями инвалидности не только начинали вести свое дело, но и открывали дополнительные рабочие места. Реализуются они в профессиональном плане и в таких сферах, как оказание компьютерных услуг, различных ремонтных работах, ремесленничестве и т.д. Кроме того, новые рабочие места, в том числе в социальных, медицинских учреждениях, создаются для людей с ограниченными возможностями в рамках госпрограммы. "Решать качественно и в полной мере обозначенную проблему необходимо в комплексе, с участием всех заинтересованных сторон, а также с корректировкой законодательной базы", - резюмировал Геннадий Золотарев.

БЕЛТА