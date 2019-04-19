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Президентские выборы в Беларуси пройдут в 2020 году

20.04.2019 — Разное | Прыпяцкая прауда (Наровля)  
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Источник материала: Прыпяцкая прауда (Наровля)

Президентские выборы в Беларуси пройдут в 2020 году

Президентские выборы в Беларуси, как и планировалось, пройдут в 2020 году. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент отметил, что политически активную часть общества волнует вопрос предстоящих избирательных кампаний: "Не знаю, почему вдруг это стало какой-то темой для споров. У нас есть закон, Конституция. Вы прекрасно понимаете, что я не буду здесь крутить-вертеть и искать какую-то выгоду для сохранения власти. Некоторые так называемые политики предлагают провести выборы Президента в этом году, ссылаются на стабильную экономическую ситуацию, более-менее благоприятные условия".

"Снова повторю: не будем подстраиваться под какие-либо выгодные факторы, ориентироваться на какой-то подходящий момент. Президентские выборы должны состояться в 2020 году. В 2020 году они и пройдут, что бы ни случилось в нашей стране. Мы не будем играть с народом, устраивать политические игры под какую-то одну фигуру. Президентские выборы пройдут в строгом соответствии с законом в установленные Конституцией сроки", - заявил глава государства.

Президентские выборы пройдут в Беларуси не позднее 30 августа 2020 года Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина обратила внимание на две предстоящие в стране избирательные кампании - парламентскую и президентскую.

 

 
 
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