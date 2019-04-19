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Тема заботы о человеке проходила красной нитью в Послании Президента - депутат

20.04.2019 — Разное | Прыпяцкая прауда (Наровля)  
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Источник материала: Прыпяцкая прауда (Наровля)

Тема заботы о человеке проходила красной нитью в Послании Президента - депутат

В выступлении Президента Беларуси с ежегодным Посланием белорусскому народу и Национальному собранию красной нитью проходила тема заботы о человеке. Это отметила в беседе с журналистами заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Людмила Кананович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Красной нитью через все выступление главы государства проходил человек, забота о человеке, его благосостоянии, развитии. Мне очень импонирует высказанная позиция касательно людей с ограниченными возможностями, с инвалидностью", - сказала Людмила Кананович.

Беларусь в 2015 году присоединилась к Конвенции ООН о правах инвалидов, взяв на себя обязательства создавать равные условия для людей с ограниченными возможностями. В республике ведется планомерная работа по воплощению положений документа в жизнь. Одно из ключевых направлений - совершенствование законодательной базы. Подготовлен проект закона "О правах инвалидов и их социальной интеграции".

Кроме того, в стране разрабатывается стратегия активного долголетия, в связи с чем актуален посыл о помощи людям пенсионного возраста. Людмила Кананович согласна и с тем, что нужно помогать молодежи двигаться вперед. "Это основные постулаты, которыми мы будем руководствоваться в деятельности нашей комиссии, - работа с человеком и работа для человека", - сказала депутат.

В Овальный зал Дома правительства были приглашены и журналисты региональных СМИ. Главный редактор газеты "Шахтер" (Солигорск) Наталья Павленко отметила, что в регионах чувствуют заботу государства о каждом жителе. "Для наших людей прежде всего важна социальная составляющая: пенсии, здравоохранение, жилье, благоустройство", - сказала она. По ее словам, глава государства очень подробно остановился на социальных аспектах. "Очень волнительно и приятно было присутствовать на этом мероприятии, услышать все из первых уст, прочувствовать атмосферу, находясь среди столь значимых людей нашей республики", - добавила главред.

Людмила Кананович. Фото Палаты представителей

БЕЛТА
 

 
 
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