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Белорусские юниоры сенсационно обыграли финнов на Чемпионате мира по хоккею

20.04.2019 00:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусские юниоры сенсационно обыграли финнов на Чемпионате мира по хоккею
Федерация хоккея Республики Беларусь

Во втором матче Чемпионата мира по хоккею среди юниоров-2019 (U-18) белорусские хоккеисты встречались с финскими сверстниками. Матч начался триумфально для наших игроков. К началу третьего периода белорусы повели в счете 3:0, а вскоре забросили и четвертую шайбу.

Белорусские юниоры сенсационно обыграли финнов на Чемпионате мира по хоккею Белорусы победили чехов на старте юниорского Чемпионата мира по хоккею

Казалось, что победа сборной Беларусь лишь дело времени, однако действующие чемпионы мира в этой возрастной категории принялись отыгрывать одну шайбу за другой, сократив отставание от белорусов до одной шайбы. Тем не менее, запаса голов хватило нашей команде, чтобы добиться итоговой победы в основное время – 4:3.

БЕЛАРУСЬ – ФИНЛЯНДИЯ – 4:3 (1:0, 2:0, 1:3)

Напомним, ранее белорусы с таким же счетом обыграли сборную Чехии. Следующим соперником сборной Беларуси станут канадцы. Матч пройдет 21 апреля. Начало поединка в 20.30 по белорусскому времени. Заключительный поединок группового раунда белорусы проведут против швейцарцев 22 апреля (16.30).

Напомним, четыре лучшие сборные из пяти в группе «А» выйдут в четвертьфинал турнира. Одержав две победы, белорусы практически гарантировали себе выход в плей-офф. Худшая сборная группы сыграет матчи за сохранение места в элитном дивизионе против неудачника группы «B». В группе «В» выступают сборные России, Швеции, США, Латвии и Словакии.

Победитель турнира определится 28 апреля.

 
 
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