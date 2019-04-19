Белорусские юниоры сенсационно обыграли финнов на Чемпионате мира по хоккею

Источник материала: Аргументы и факты

Во втором матче Чемпионата мира по хоккею среди юниоров-2019 (U-18) белорусские хоккеисты встречались с финскими сверстниками. Матч начался триумфально для наших игроков. К началу третьего периода белорусы повели в счете 3:0, а вскоре забросили и четвертую шайбу.

Казалось, что победа сборной Беларусь лишь дело времени, однако действующие чемпионы мира в этой возрастной категории принялись отыгрывать одну шайбу за другой, сократив отставание от белорусов до одной шайбы. Тем не менее, запаса голов хватило нашей команде, чтобы добиться итоговой победы в основное время – 4:3.

БЕЛАРУСЬ – ФИНЛЯНДИЯ – 4:3 (1:0, 2:0, 1:3)

Напомним, ранее белорусы с таким же счетом обыграли сборную Чехии. Следующим соперником сборной Беларуси станут канадцы. Матч пройдет 21 апреля. Начало поединка в 20.30 по белорусскому времени. Заключительный поединок группового раунда белорусы проведут против швейцарцев 22 апреля (16.30).

Напомним, четыре лучшие сборные из пяти в группе «А» выйдут в четвертьфинал турнира. Одержав две победы, белорусы практически гарантировали себе выход в плей-офф. Худшая сборная группы сыграет матчи за сохранение места в элитном дивизионе против неудачника группы «B». В группе «В» выступают сборные России, Швеции, США, Латвии и Словакии.

Победитель турнира определится 28 апреля.