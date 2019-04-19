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Основная часть доходов бюджета Брестской области за январь-март сформирована в госсекторе

20.04.2019 06:22 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Основная часть доходов бюджета Брестской области за январь-март сформирована организациями государственного сектора экономики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе инспекции МНС по Брестской области.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65442.php

Основная часть доходов бюджета Брестской области за январь-март сформирована в госсекторе

В первом квартале государственные предприятия перечислили в бюджет Br196 млн, что составило 56,3% общего объема его доходной части. Поступления от организаций негосударственной формы собственности составили Br124,4 млн, или 35,8%. На долю индивидуальных предпринимателей и физических лиц приходится 4,8% (Br16,8 млн) и 3,1% (Br10,7 млн) поступлений соответственно.

Организации малого бизнеса занимают в бюджете 18,1%, их вклад в областную казну составил Br63,1 млн. Микроорганизации перечислили налогов на сумму Br25,9 млн (7,4%). На долю среднего предпринимательства приходится 11,7% - в бюджет области поступило Br40,7 млн. Платежи резидентов свободной экономической зоны "Брест" составили 7,3% в доходах области, или Br25,4 млн.

Всего за январь-март в консолидированный бюджет Брестской области поступило Br347,9 млн. Основная часть доходов бюджета сформирована за счет поступлений подоходного налога (39,3%), налога на добавленную стоимость (12,6%), налога на недвижимость (8,4%), налога на прибыль (7,4%), акцизов (6,8%), налога при упрощенной системе налогообложения (4,7%), земельного налога (3,9%). В формировании доходов приняли участие 541,9 тыс. плательщиков, в том числе 19,9 тыс. организаций, 33,1 тыс. индивидуальных предпринимателей и 488,9 тыс. физических лиц.

 
Теги: Брест
 
 
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