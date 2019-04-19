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Новый парк открыли в Барановичах. Первые деревья высадили мэр с супругой и молодожены после ЗАГСа

20.04.2019 06:22 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Закладка парка семейных деревьев состоялась в микрорайоне Боровки 19 апреля.

Новый парк открыли в Барановичах. Первые деревья высадили мэр с супругой и молодожены после ЗАГСа

Супруги Иван и Юлия Петроченко, которые создали семью за час до закладки парка, высаживают деревья.

 
 
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  Закладка парка семейных деревьев состоялась в микрорайоне Боровки 19 апреля. Супруги Иван и Юлия Петроченко, которые создали семью за час до закладки парка,...
 
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