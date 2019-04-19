|
Новый парк открыли в Барановичах. Первые деревья высадили мэр с супругой и молодожены после ЗАГСа
20.04.2019 06:22 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Закладка парка семейных деревьев состоялась в микрорайоне Боровки 19 апреля.
Супруги Иван и Юлия Петроченко, которые создали семью за час до закладки парка, высаживают деревья.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Закладка парка семейных деревьев состоялась в микрорайоне Боровки 19 апреля. Супруги Иван и Юлия Петроченко, которые создали семью за час до закладки парка,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)