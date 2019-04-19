Источник материала: Новости Волковыска

В Гродно задержали председателя правления Гродненского областного потребительского общества и директора Гродненского филиала СООО «Белкоопстрах» за получение взяток от представителя строительной компании, сообщает МВД.

Установлено, что задержанные организовали схему получение взяток, в том числе через посредников, за оформление страховых случаев на объектах облпотребобщества, денежных выплат по ним, а также заключение договоров на строительно-монтажные работы и обеспечение их оплаты.

Свои услуги задержанные оценивали в 3% от стоимости выполненных работ.

В отношении руководителей госпредприятий представителя коммерческой структуры возбуждены уголовные дела.