Источник материала: Новости Волковыска

В связи с внесением изменений в действующее законодательство Республики Беларусь, с 1 апреля 2019 года показания приборов учета горячей и холодной воды необходимо будет передавать при оплате в отделениях банка, почты или самостоятельно вводить при оплате через ЕРИП, сообщает волковысское коммунальное хозяйство.

Подавать соответствующие данные о потребленной воде необходимо ежемесячно не позднее последнего дня календарного месяца (рекомендуем подавать до 25 числа календарного месяца).

Принцип такой же, как при оплате электроэнергии и газа. Только с тойразницей, что вносим показания счетчиков воды в апреле, а оплату производим в мае и т.д.

Если вы не потребляли воду в отчетном месяце, то нужно подавать последние оплаченные показания (не расход воды и не цифру 0). Как и раньше, узнать стоимость потребления воды удастся только в следующей жировке. Если показания счетчиков передаются в течение отчетного месяца несколько раз, то будет учитываться информация, внесенная последней.

Если показания ИПУ не вносить, то будут приняты средние показания за два предыдущих месяца.

НАПОМИНАЕМ, что сроки оплаты установлены законодательством - не позднее 25 числа ежемесячно. Во избежание некорректности передачи показаний ИПУ воды просим соблюдать установленные сроки оплаты.