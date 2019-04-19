Источник материала: Новости Волковыска

19 апреля 2019 года работники Волковысского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, члены клуба юных спасателей-пожарных ГУО «СШ № 8 с польским языком обучения» приняли активное участие в республиканской акции «Неделя леса – 2019» и высадили более 1300 саженцев деревьев в урочище «Дамба».

В этом году она проходит в 12 раз, мероприятие приурочено к Году малой родины и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Главная цель акции –популяризация бережного отношения среди населения к одному из главных природных ресурсов страны, усиление экологической , экономической и социальной роли лесов.

Лес – это наше все. Это «легкие» нашей планеты. Лесные массивы участвуют в формировании климата планеты, обеспечивают кислородом, сохраняют водные ресурсы, являются средой обитания множества растений и животных.

Берегите ЛЕС!



















