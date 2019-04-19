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Как понимать современное искусство?

20.04.2019 07:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Как понимать современное искусство?
Как понимать современное искусство?

Оксана Зарецкая - Культурный эксперт, тренер по этикету, с 2007 года жила в Швейцарии, где в составе дипломатической Миссии занималась изучением этикета, дипломатического протокола и вела культурно-просветительские проекты. В 2018 году вернулась в Беларусь и основала Школу этикета и культуры, в рамках которой занимается обучением деловой коммуникации, светскому этикету и постановкой премиум-сервиса для сферы HoReCa.

Лекция 1

  • Дата: 2 мая
  • Место: Национальный исторический музей РБ (ул. Карла-Маркса, 12)
  • Время: 19.00
  • Продолжительность: 90 мин.
Тема: «Как отличить произведение современного искусства от кляксы на стене»

В 1915 году Казимир Малевич нарисовал «Черный квадрат»
В 1962 году Энди Уорхол размножил разукрашенные портреты Мерлин Монро
В 1974 году Марина Абрамович провела перформанс «Ритм 0»

 
 
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Амбассадор Lady Fest. Живи сегодня! Оксана Зарецкая даст лекции на тему современного искусства
 
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