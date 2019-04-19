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Как понимать современное искусство?

Оксана Зарецкая - Культурный эксперт, тренер по этикету, с 2007 года жила в Швейцарии, где в составе дипломатической Миссии занималась изучением этикета, дипломатического протокола и вела культурно-просветительские проекты. В 2018 году вернулась в Беларусь и основала Школу этикета и культуры, в рамках которой занимается обучением деловой коммуникации, светскому этикету и постановкой премиум-сервиса для сферы HoReCa.

Лекция 1

Дата: 2 мая

Место: Национальный исторический музей РБ (ул. Карла-Маркса, 12)

Время: 19.00

Продолжительность: 90 мин.

Тема: «Как отличить произведение современного искусства от кляксы на стене»

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