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Как понимать современное искусство?
Источник материала: Myfin
Оксана Зарецкая - Культурный эксперт, тренер по этикету, с 2007 года жила в Швейцарии, где в составе дипломатической Миссии занималась изучением этикета, дипломатического протокола и вела культурно-просветительские проекты. В 2018 году вернулась в Беларусь и основала Школу этикета и культуры, в рамках которой занимается обучением деловой коммуникации, светскому этикету и постановкой премиум-сервиса для сферы HoReCa.
Лекция 1
Тема: «Как отличить произведение современного искусства от кляксы на стене»
В 1915 году Казимир Малевич нарисовал «Черный квадрат»
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