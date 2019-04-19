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Как работает «тунеядский» декрет на примере одного города. Каждый шестой иждивенец не оплатил жировку
Источник материала: Tut.by
Белорусы, которые попали под декрет по содействию занятости населению, при этом имеют в собственности квартиры, в марте
В Барановичах «чистых тунеядцев» набралось порядка 12 тысяч человек,
«В марте жировки за подогрев воды по полной стоимости получили 756 жителей Барановичей, на данный момент 135 остались неоплаченными. Правда, злостных неплательщиков среди них всего 27 — это те, кто и ранее не утруждал себя оплатой коммунальных услуг, к примеру, один из жителей города уже 33 месяца не платит за жилье», — сообщает профсоюзный портал.
Получается, что жировку не оплатил каждый шестой тунеядец. Уточним, что на момент выхода текста некоторые из них могли уже погасить задолженность.
Как пояснил председатель Барановичского городского Совета депутатов Григорий Кособуцкий, он также руководит комиссией по содействию занятости, население вряд ли само бы стало проявлять активность, если бы не мартовские квитанции на оплату подогрева воды по полной стоимости. «Суммы многих впечатлили, и люди начали собирать документы, чтобы подтвердить свой статус работающего гражданина. Так, на последнем заседании комиссии из списков незанятых были исключены 16 человек, предоставившие документы о работе в Европе и России или трудоустроившиеся в своей стране», — пишет профсоюзный портал.
Власти ранее
Изначально планировалось, что белорусы получат платежки по экономически обоснованным тарифам за подогрев воды уже
Это связано с тем, что «обнаружилось много
При этом тем, кто не подтвердил занятость и остался в базе, платежи по полным тарифам выставили не только за февраль, но и сделали перерасчет за январь.
Так, в Минске в марте счета по полным тарифам за подогрев воды получили 16 394 человека. Еще 1195 минчан, которых предварительно отнесли к не занятым в экономике и которые должны были оплачивать подогрев воды по экономически обоснованным тарифам, исключили из соответствующей базы,
По данным FINANCE.TUT.BY, по областям число тех, кто получил «тунеядские» жировки, варьируется в пределах 4−8 тысяч человек.
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Как работает «тунеядский» декрет на примере одного города. Каждый шестой иждивенец не оплатил жировку
Показываем на примере одного города, как работает декрет о незанятых в экономике.
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