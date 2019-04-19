Как работает «тунеядский» декрет на примере одного города. Каждый шестой иждивенец не оплатил жировку

Источник материала: Tut.by

Белорусы, которые попали под декрет по содействию занятости населению, при этом имеют в собственности квартиры, в марте получили жировки с платежами по полным тарифам за подогрев воды. Показываем на примере одного города, как работает «тунеядский» декрет.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В Барановичах «чистых тунеядцев» набралось порядка 12 тысяч человек, сообщает 1prof.by. Для сравнения: в Бресте на 1 марта в базе данных не занятых в экономике оказались 24 530 жителей. Но эти данные постоянно обновляются.

«В марте жировки за подогрев воды по полной стоимости получили 756 жителей Барановичей, на данный момент 135 остались неоплаченными. Правда, злостных неплательщиков среди них всего 27 — это те, кто и ранее не утруждал себя оплатой коммунальных услуг, к примеру, один из жителей города уже 33 месяца не платит за жилье», — сообщает профсоюзный портал.

Получается, что жировку не оплатил каждый шестой тунеядец. Уточним, что на момент выхода текста некоторые из них могли уже погасить задолженность.

Как пояснил председатель Барановичского городского Совета депутатов Григорий Кособуцкий, он также руководит комиссией по содействию занятости, население вряд ли само бы стало проявлять активность, если бы не мартовские квитанции на оплату подогрева воды по полной стоимости. «Суммы многих впечатлили, и люди начали собирать документы, чтобы подтвердить свой статус работающего гражданина. Так, на последнем заседании комиссии из списков незанятых были исключены 16 человек, предоставившие документы о работе в Европе и России или трудоустроившиеся в своей стране», — пишет профсоюзный портал.

Власти ранее прогнозировали , что «тунеядские» жировки получат 54 тысячи человек. Их присылают тем, кто попал под декрет по содействию занятости населению, при этом имеет в собственности квартиры.

Изначально планировалось, что белорусы получат платежки по экономически обоснованным тарифам за подогрев воды уже в феврале , но позже этот срок перенесли на март .

Это связано с тем, что «обнаружилось много ошибок , начались звонки от людей, которые попали в базу случайно, среди них — и трудоустроенные , и пенсионеры , поясняли ранее в Минтруда. Как сообщало издание mlyn.by, также встречались истории, когда человек давно уехал за границу и его уже нет в живых, а в базу «тунеядцев» он все равно попал

При этом тем, кто не подтвердил занятость и остался в базе, платежи по полным тарифам выставили не только за февраль, но и сделали перерасчет за январь.

Так, в Минске в марте счета по полным тарифам за подогрев воды получили 16 394 человека. Еще 1195 минчан, которых предварительно отнесли к не занятым в экономике и которые должны были оплачивать подогрев воды по экономически обоснованным тарифам, исключили из соответствующей базы, сообщало ранее агентство «Минск-Новости».

По данным FINANCE.TUT.BY, по областям число тех, кто получил «тунеядские» жировки, варьируется в пределах 4−8 тысяч человек.