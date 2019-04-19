«У них две руки, и обе - левые». Веселые и не очень истории на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

Казалось бы, у всех работников ЖЭСов, дворников и строителей по две руки, следовательно, и качество работ должно быть одинаковым. Но, судя по фото на «Доске позора», у некоторых хоть и две руки, но обе левые: ну как можно было установить унитаз так, что воспользоваться им может только эквилибрист? А ремонт балконов с помощью монтажной пены? Или кого посетила светлая мысль закопать мусор во дворе, вместо того чтобы вывезти на свалку? В общем, смотрите сами, что нам прислали в этот раз.

«Помогло!» — пишут жители дома № 7 по улице Карбышева в Минске. После публикации на «Доске позора» строители оперативно устранили недоделки и навели порядок.





«Понимаем, что дорожки хоть и не новые, но с коляской теперь проехать можно и ходить приятно. Еще раз спасибо вам и ремонтникам».



Было и стало

А еще в Бобруйске по адресу: ул. Рокоссовского, 110 починили крыльцо.



Было и стало

Ливневку на въезде в жилую зону улиц Гурского и Сапеги (Михалово) к школе № 26 исправили и навели возле нее порядок. Но ямы в шаге от нее так и остались.



Было и стало

Ремонт балконов, Минск, ул. Свердлова, 15. Читатель обращает внимание, что места, где отвалилась штукатурка, заделывают монтажной пеной.

















Странное ограждение совместной территории школ № 190 и № 196 в Минске. Нам пишут, что дорожка, которая вела к школе, перекрыта забором, а в нескольких метрах от этого места дети каждый день лазят через ограду, чтобы сократить расстояние. Подрастут — дырку сделают.



Фото предоставлено читателем

Этот шедевр возле одного из домов по улице Золотая Горка обещают исправить в ЖЭСе уже несколько лет. Последняя информация: собирают документацию для тендера (!) по выбору организации ориентировочно на 3-й квартал 2019 года. Целый тендер нужен, чтобы залить 2 бетонные ступени?



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Гамарника, 26. Жители обратили внимание, что контейнеры не помещаются на площадке — ее нужно расширять.



Фото предоставлено читателем

По этому же адресу на детской площадке есть загадочный фонарь. Интересно, шину на него после установки накинули или продели до монтажа?





В ноябре 2018 года в районе улиц Я. Мавра — Одоевского — Пушкина провели благоустройство: заменили металлические поворотные урны на бетонные без вкладышей, поставили антипарковочные столбики. Но, похоже, столбиков оказалось больше, чем требовалось, поэтому решили установить их за остановочным пунктом «Улица Е. Полоцкой».



Фото предоставлено читателем

Дорожка в никуда на улице Коллекторной в Минске.



Фото предоставлено читателем

В городе Пинске на пересечении улиц Парковой и Солнечной много лет назад на тротуарах уложили плитку. Но между участками с новым тротуаром осталась территория, за которую, наверное, никто не отвечает, поэтому уже много лет плитки на эти 30 метров не находится.





Минск, улица Герасименко, 3. На что стоит обратить внимание местному ЖЭСу? Жители дома считают, что в первую очередь — на состояние тротуаров и крыльца у подъездов.











А редакцию заинтересовало фото этой скамейки. Или лежанки?





Детская карусель, Витебск, проспект Строителей, 22, корпус 6. Каруселька сломана, это факт. Но почему родители, которые ожидают, что ЖЭС ее починит, думают, что кому-то их дети дороже, чем им? Взяли бы и починили — не для ЖЭСа, а для своего ребенка.





Солигорск. Очень странная стоянка для инвалидов около строящегося торгового центра по улице Заслонова. На нее разве есть въезд?











Город Лида. Заезд к дому по улице Коммунистической, 43 разбит уже два года. Ямочный ремонт обещают только к 27 сентябрю 2019 года.



Фото предоставлено читателем

Около дома по адресу: проспект Партизанский, 147 ремонтировали осенью лестницу. Вроде сделали нормально. А вот арматуру убрать забыли. Может, это для красоты или элемент дизайна?





Смотрите, как выглядит обновленная лавочка на проспекте Притыцкого возле магазина «Спорт-туризм». Автор фото интересуются: разве рационально переводить краску на такую «покраску»?



Фото предоставлено читателем

Электросчетчики заменили, а провода остались со скрутками. Наверное, за провода и счетчики разные организации отвечают. Минск, улица Уборевича, дом № 160.





Гродно, больница № 4, приемный покой. Воспользоваться унитазом может только тренированный эквилибрист.



Фото предоставлено читателем

Минск, так выглядит лестница за домом на ул. Жудро, 18 по дороге в детский сад № 297.











Ржавую дверь подъезда № 5 дома № 92 по улице Кабушкина в Минске по просьбе жильцов покрасили. Но их не устроило, как это сделано: снаружи «мазнули» лишь по краю, изнутри дверь не красили.











Удивительный пример находчивости на улице Гикало, 16 в Минске. В хрущевке квартиру на третьем этаже расширили, пристроив в районе кухни такой вот «скворечник» на подпорках. В администрации Советского района сейчас выясняют, как владельцу квартиры удалось сделать такую перепланировку.



Фото: realt.by

И еще вспомнились горе-работники с ул. Лобанка, 105, которые закапывали, а потом откапывали строительный мусор. Тем, кто за этими действиями наблюдал в окна, было даже весело.





А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту: stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.