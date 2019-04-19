«Сердце малыша перестало биться». Бейонсе рассказала о трудностях вторых родов

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На сервисе Netflix стала доступна документальная лента Homecoming от Бейонсе . Фильм посвящен выступлению артистки на американском музыкальном фестивале Coachella, но кроме того, Бейонсе рассказала о личной жизни и трудностях вторых родов, об этом рассказывает Harpersbazaar.com.ua

Бейонсе родила двойню — девочку и мальчика, которых назвали Сэр Картэр и Руми Картэр, в 2017 году. Снимок певицы в инстаграме с детьми на руках собрал рекордное количество лайков — более 10 миллионов. Помимо близнецов, у Бейонсе и рэпера Джэй Зи есть пятилетняя дочь Блю Айви.

В фильме Бейонсе впервые рассказала, что у одного из детей «сердцебиение несколько раз останавливалось», когда он был еще в утробе. Ей пришлось сделать экстренное кесарево сечение.

— Развилась преэклампсия — тяжелый токсикоз при беременности, который появляется на втором или третьем триместре и сопровождается отеками, нарушениями в функционировании нервной системы и других органов. Заболевание может привести к серьезным осложнениям.

Также певица рассказала, что за время родов поправилась до 99 килограммов. У нее постоянно повышалось давление, мучил токсикоз. Бейонсе призналась, что ей тяжело балансировать между ролью матери и творчеством.

— Большая часть хореографии связана с чувствами — это не просто четкие движения, они раскрывают вас как личность. Когда же ты не чувствуешь себя собой, то это очень тяжело. Я должна была восстановить свое тело и избавиться от мышечных спазмов. Мне потребовалось время, чтобы снова начать чувствовать себя уверенно. Я не могла сосредоточиться на выступлении, мой разум хотел быть с моими детьми. Я танцевала, уходила в трейлер и кормила грудью малышей.

В фильм вошло много семейных архивных кадров звездной пары и ее шоу на фестивале в 2018 году.

— Я впервые вышла на сцену после родов. Это было похоже на возвращение домой, но это было непросто. Были дни, когда я думала, что никогда не буду прежней. Я никогда не буду прежней физически, мои сила и выносливость никогда не будут прежними, — откровенно поделилась исполнительница.