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Для нас это важно. Послание Президента к белорусскому народу и Национальному собранию

20.04.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Для нас это важно. Послание Президента к белорусскому народу и Национальному собранию

Андрей Карпович, заместитель председателя Вороновского райисполкома.

Как всегда, послание Главы государства слушалось на одном дыхании. Уже привычно ждешь этого апрельского разговора, в котором Президент подводит итоги и решает, как стране жить дальше.

Отрадно, что во главу угла разговора были поставлены суверенитет нашей страны, национальное единство, экономическая безопасность и будущее нашей молодежи.

Разделяю беспокойство Александра Григорьевича о демографической ситуации в стране, учитывая печальные показатели нашего района в этом направлении. Считаю необходимым максимально ориентировать семьи на рождение детей и ведение здорового образа жизни. И реформа программы семейного капитала, строительство жилья, как формы поддержки многодетных семей, будут как нельзя кстати.

Солидарен с мнением Президента относительно необходимости благоустройства населенных пунктов. От этого зависит не только комфорт жизни и настроение людей, но и имидж нашей страны: по обустроенности наших улиц, дворов, территорий гости страны и района судят о нас, как о хозяевах. И не хотелось бы, чтобы это впечатление было негативным.

Рад, что услышал ответ на свой вопрос относительно предстоящих избирательных кампаний. Меня, как политически активного гражданина, да и по долгу службы волновал это вопрос.

Уверился в правильности выбранного для себя, как для заместителя председателя, принципа работы в том, что в центре внимания должен быть, в первую очередь, человек, его конструктивная инициатива и стремление жить лучше.

Уверен, от позиции и степени участия каждого из нас в общем деле развития государства зависит будущее нашей страны, будущее наших детей.

 
 
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Андрей Карпович, заместитель председателя Вороновского райисполкома. Как всегда, послание Главы государства слушалось на одном дыхании. Уже привычно ждешь этого...
 
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