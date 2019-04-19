Не трать на него свое время. Психолог рассказывает, как понять, что у ваших отношений нет будущего

Источник материала: Tut.by

Так бывает: в отношениях по самым разным причинам может наступить период выбора и сомнений. Я сейчас трачу время зря со своим партнером или еще могу что-то изменить? За быстрый и однозначный ответ на этот вопрос и полцарства отдать не жалко. Увы, выбор «уйти или остаться», «а есть у нас перспективы или нет» — часто бывает таким же долгим, зыбким и сомнительным, как и любой другой серьезный выбор в жизни.

Об авторе:

Катерина Зыкова — экзистенциальный психолог, автор телеграм-канала «толерантность к неопределенности»

Взвешивание «за» и «против» может длиться годами. Почему так долго? Потому что человеку зачастую кажется, что он выбирает где-то между абсолютным счастьем на всю жизнь и тотальным провалом. Еще немного — и он примет идеальное решение. Только идеального решения не бывает. При любом выборе остаются плюсы и минусы.

Мы не выбирали бы так мучительно и долго, если бы существовало нечто однозначно и со всех сторон классное. Выбирая одно, всегда лишаешь себя другого. Говоря чему-то «да», одновременно говоришь «нет» другой возможности. Решения так дороги и болезненны, потому что всегда означают отказ, отречение от чего-то, ограничение своих возможностей.

Так оставаться в отношениях или уйти, есть ли в них сейчас перспективы?





На совместимость пары влияет даже ДНК

Американский психолог Дэниел Гоулман провел исследование нескольких тысяч пар, чтобы найти общие признаки, определяющие, есть ли у двоих людей шансы на совместное будущее.

По результатам с вероятностью 93% в течение нескольких лет расстались пары, в которых один или оба партнера:

часто критиковали, обесценивали друг друга;

проявляли неуважение к ценностям другого;

были закрыты;

или один из партнеров не мог существовать самостоятельно, нуждался в другом.

К слову, исследований отношений в парах проведено великое множество, и что только не влияет на их перспективность!

Например, ДНК, сценарии решения конфликтов, страсть или ее отсутствие в начале отношений и даже стоимость обручального кольца. К большей части этих исследований можно относиться с понятной иронией. Ну и с некоторой грустью: человечество давно ищет ответ на вопрос, как жить вечно, а еще — как жить «долго и счастливо» с кем бы то ни было.

При всем этом результаты исследования у Гоулмана, а также концепции известных психологов и философов от Лэнгле и Нэнси Мак-Вильямс до Фромма и Тиллиха похожи.

Отношения имеют перспективу, если:

в них вступают два самодостаточных человека, способных удовлетворять свои потребности самостоятельно. Партнер не нужен как «костыль», функция (секс, деньги, защита и т.д.) или лекарство от пугающего одиночества, или потому что «все уже давно имеют семью, а я нет». С другим хочется переживать совместность, быть рядом.

для обоих неприемлемо обесценивание другого человека, его чувств, мыслей. Уважение и взаимный интерес — это важно.

партнеры открыты к проговариванию чувств, проблем, конфликтов, готовы проявляться, делиться.





Задавайте себе и партнеру реальные вопросы

Получается, что отношения «с перспективой» питаются через время и близость. Одному человеку нравится другой, с ним хочется быть рядом, делить с ним время — драгоценный ресурс в своей конечной жизни. Близость же создается и поддерживается через обращенность и интерес, от банального «а какую музыку ты любишь?», «как прошел твой день?». Другого хочется узнавать, видеть его похожесть и непохожесть, таким образом, один человек становится для другого видимым, ценным, значимым: «Я есть для другого такой, какой я есть».

И, конечно, отношения не могут существовать только в мечтах и фантазиях, они должны происходить, быть реальными. И неплохо, если в ваших реальных отношениях вы ставите перед собой реальные вопросы:

а что мне дают эти отношения?

как и кем я чувствую себя в них?

понимает ли и слышит мой партнер меня, а я его?

умеем ли мы договариваться?

ценим ли мы мнение друг друга?

сходятся ли наши планы на будущую жизнь?





Любые сомнения, и в отношениях в том числе — это нормально. Не сомневаются герои сказок и мыльных опер, которые живут после свадьбы долго, счастливо и умирают в один день. Если вы сомневаетесь, вы — человек и находитесь в непрерывном процессе поиска подходящей для себя жизни, смысла и близкого человека.