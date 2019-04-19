Много забивающий «Гомель» против лидера чемпионата. Анонс четвертого тура ЧБ по футболу

Источник материала: Tut.by

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Чемпионат Беларуси по футболу набирает обороты, и вот уже прошли первые матчи четвертого тура, который стартовал в Минске.

19 апреля «горожане» сыграли против команды из Могилева и разошлись безголевой ничьей . «Дняпро-МЧЗ» набирает первое очко. «Витебск» в Гродно проиграл «Неману».

В этом туре лидеры первенства сыграют против значительно менее рейтинговых соперников, но расслабляться не стоит. Чемпионат только начался, все полны сил и готовы дать бой.



«Шахтер» и брестское «Динамо» пока набрали максимальное количество очков на старте чемпионата. Продолжат ли они победное шествие и в четвертом туре? Фото: «Шахтер»

Пожалуй, самым интересным противостоянием можно назвать матч «Гомеля» против «Шахтера». «Рыси» уже наколотили 11 мячей соперникам, два игрока команды возглавляют таблицу бомбардиров, матч пройдет при домашних трибунах. Пожалуй, «горнякам» придется непросто.

Добывшая первую победу «Славия» у себя на поле примет уязвленный БАТЭ. Столичное «Торпедо» попробует набрать очки в игре против минского «Динамо», а новичок лиги РЦОР-БГУ сыграет против брестского «Динамо».

Отметим, что матч между «Слуцком» и «Ислочью» состоится на искусственном поле стадиона Слуцкого государственного колледжа. Арену готовили к матчам «вышки» заранее, и она в конце зимы получила право принять чемпионат Беларуси.



Фото: Сергей Ануфрейчик

Видео: АБФФ-ТВ

Все игры можно смотреть в прямом эфире на VOKA.TV .

Результаты первого дня четвертого тура:

ФК «Минск» — «Дняпро-МЧЗ» — 0:0

«Неман» — ФК «Витебск» — 1:0

Во второй день пройдут еще три игры:

«Славия» — БАТЭ, 15.00;



«Торпедо» (Минск) — «Динамо» (Минск), 17.00;



ФК «Городея» — «Торпедо-БелАЗ», 19.00.



Завершится тур в воскресенье еще тремя встречами:

ФК «Слуцк» — «Ислочь», 15.00;



РЦОР-БГУ — «Динамо» (Брест), 17.00;



ФК «Гомель» — «Шахтер». 19.45.



Положение в чемпионате после первого дня четвертого тура:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки 1 Шахтер 3 3 0 0 5 0 9 2 Динамо (Брест) 3 3 0 0 6 2 9 3 Динамо (Минск) 3 2 1 0 2 0 7 4 ФК Гомель 3 2 0 1 11 3 6 5 БАТЭ 3 2 0 1 6 1 6 6 Ислочь 3 2 0 1 3 1 6 7 Неман 4 2 0 2 4 6 6 8 Торпедо-БелАЗ 3 1 1 1 4 4 4 9 Торпедо (Минск) 3 1 1 1 2 2 4 10 ФК Минск 4 0 4 0 1 1 4 11 Славия 3 1 0 2 3 4 3 12 ФК Витебск 4 0 3 1 2 3 3 13 ФК Городея 3 0 1 2 1 4 1 14 Дняпро-МЧЗ 4 0 1 3 2 7 1 15 РЦОР-БГУ 3 0 1 2 0 7 1 16 ФК Слуцк 3 0 1 2 0 7 1

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