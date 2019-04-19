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Много забивающий «Гомель» против лидера чемпионата. Анонс четвертого тура ЧБ по футболу
Источник материала: Tut.by
19 апреля «горожане» сыграли против команды из Могилева и
В этом туре лидеры первенства сыграют против значительно менее рейтинговых соперников, но расслабляться не стоит. Чемпионат только начался, все полны сил и готовы дать бой.
Пожалуй, самым интересным противостоянием можно назвать матч «Гомеля» против «Шахтера». «Рыси» уже наколотили 11 мячей соперникам, два игрока команды возглавляют таблицу бомбардиров, матч пройдет при домашних трибунах. Пожалуй, «горнякам» придется непросто.
Добывшая первую победу «Славия» у себя на поле примет уязвленный БАТЭ. Столичное «Торпедо» попробует набрать очки в игре против минского «Динамо», а новичок лиги РЦОР-БГУ сыграет против брестского «Динамо».
Отметим, что матч между «Слуцком» и «Ислочью» состоится на искусственном поле стадиона Слуцкого государственного колледжа. Арену готовили к матчам «вышки» заранее, и она в конце зимы получила право принять чемпионат Беларуси.
Видео:
Все игры можно смотреть в прямом эфире на
Результаты первого дня четвертого тура:
Во второй день пройдут еще три игры:
«Торпедо» (Минск) — «Динамо» (Минск), 17.00;
ФК «Городея» — «Торпедо-БелАЗ», 19.00.
Завершится тур в воскресенье еще тремя встречами:
РЦОР-БГУ — «Динамо» (Брест), 17.00;
ФК «Гомель» — «Шахтер». 19.45.
Положение в чемпионате после первого дня четвертого тура:
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Второй день четвертого тура откроет матч БАТЭ в гостях у «Славии».
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