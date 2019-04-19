Алина Змушко побила рекорд Беларуси по плаванию, державшийся более 26 лет

Источник материала: Tut.by

На открытом чемпионате Беларуси по плаванию в Бресте 19 апреля было установлено несколько рекордов страны и завоевана лицензия на Олимпийские игры 2020 года в Токио, сообщает официальный сайт Белорусской федерации плавания.



Фото: blrswimming.by

22-летняя Алина Змушко в финальном заплыве на дистанции 100 м брассом показала результат 1 минута 7,94 секунды и побила рекорд Беларуси, установленный Еленой Рудковской более 26 лет назад. Он равнялся 1 минуте 8 секундам, с этим временем было завоевано золото на Олимпиаде-1992 в Барселоне.

16-летняя Анастасия Шкурдай на дистанции 100 м баттерфляем в финальном заплыве установила юношеский и национальный рекорды – 57,75 секунды. Спортсменка выполнила нормативы отбора на чемпионат мира в Кванджу (Южная Корея) и Олимпийские игры 2020 года в Токио.

24-летний Илья Шиманович на дистанции 50 м брассом дважды обновил рекорд. В утренней части соревнований проплыл за 26,57 сек, а в вечерней – 26,55 сек. Белорус показал второе время сезона в мире.

Всего в открытом чемпионате Беларуси принимают участие 295 спортсменов из семи стран: Беларуси, России, Азербайджана, Грузии, Кыргизстана, Латвии и Молдовы. Соревнования продлятся по 20 апреля.