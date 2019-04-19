Источник материала: Полесская правда



В республиканском субботнике, который проходит сегодня, 20 апреля, ожидается участие 420 тысяч жителей Брестской области.

В частности, в Бресте акцент сделан на благоустройство объектов, которые возводятся к тысячелетию города. К слову, трудовой десант во главе с председателем облисполкома Анатолием Лисом работает на территории строящейся средней школы в Заречном микрорайоне.

20 апреля решением Пинского райисполкома было утверждено проведение районного субботника.

Так, группа сотрудников райисполкома во главе с председателем И.М. Брилевичем наводит порядок в районе автодороги Р6 от Любанского моста до Пинска, трудовой десант во главе с начальниками отделов и подразделений исполкома приводит в надлежащий вид придорожную полосу вдоль Домашиц, территории парка в Заполье, бывшей базовой школы в Кончицах, ведутся работы по реконструкции территории и демонтажу этнографического комплекса в лагере «Поречье».

Решением райисполкома установлено, что денежные средства, заработанные на рабочих местах в день проведения районного субботника, в объемах, определяемых работниками, в том числе работниками, деятельность которых не связана с производством продукции (работ), оказанием платных услуг, в добровольном порядке перечисляются на

расчетный счет Пинского районного исполнительного комитета № BY44BAPB 36414711701210000000 в ОАО «Белагропромбанк» БИК BAPBBY2X, УНП – 200079960.