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20.04.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В частности, в Бресте акцент сделан на благоустройство объектов, которые возводятся к тысячелетию города. К слову, трудовой десант во главе с председателем облисполкома Анатолием Лисом работает на территории строящейся средней школы в Заречном микрорайоне.
Так, группа сотрудников райисполкома во главе с председателем И.М. Брилевичем наводит порядок в районе автодороги Р6 от Любанского моста до Пинска, трудовой десант во главе с начальниками отделов и подразделений исполкома приводит в надлежащий вид придорожную полосу вдоль Домашиц, территории парка в Заполье, бывшей базовой школы в Кончицах, ведутся работы по реконструкции территории и демонтажу этнографического комплекса в лагере «Поречье».
Решением райисполкома установлено, что денежные средства, заработанные на рабочих местах в день проведения районного субботника, в объемах, определяемых работниками, в том числе работниками, деятельность которых не связана с производством продукции (работ), оказанием платных услуг, в добровольном порядке перечисляются на
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