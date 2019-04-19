С 15 по 26 апреля проводится широкомасштабная республиканская акция «Дом без насилия»

Источник материала: Полесская правда



Уголовно наказуемые деяния, совершаемые в ходе возникающих семейных ссор и конфликтов, нередко по жестокости и тяжести последствий их совершения во многом превосходят заранее планируемые, хорошо подготавливаемые преступные деяния. Поэтому профилактика насилия в семье, борьба с пьянством, незаконным оборотом алкогольной продукции и самогоноварением являются одними из приоритетных направлений служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в службе профилактики Пинского РОВД

Практика показывает, что в решении данных задач необходимо обеспечить комплексный подход как всех подразделений органов внутренних дел, так и иных заинтересованных субъектов: здравоохранения, образования, труда, занятости и социальной защиты, местных исполнительных и распорядительных органов.

В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» под насилием в семье понимаются — умышленные действия физической, психологической, сексуальной направленности одного члена семьи по отношению к другому члену семьи, нарушающие его права, свободы, законные интересы и причиняющие ему физические и (или) психические страдания.

Этим же законом предусмотрены основные профилактические мероприятия, направленные на предупреждение насилия в семье. Профилактическая работа с лицами, допускающими правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, начинается с момента, когда действия таких лиц в быту или в семье квалифицируются как антиобщественные проступки или правонарушения. В этой связи сотрудниками милиции получается и анализируется информация о конфликтах между членами семьи, близкими родственниками, о причинах возникновения конфликтов и условиях им способствующим, после чего принимается решение о проведении профилактических мероприятий.

Самым действенным профилактическим мероприятием в отношении конкретного лица, является постановка его на профилактический учет, после чего данное лицо находится под постоянным контролем органов внутренних дел, проверяется ежемесячно по месту жительства и работы, в случаях «превентивного надзора» ограничивается досуг, время пребывания вне дома, запрет на посещение мест массового отдыха граждан.

На бытовой почве в области происходит каждое третье убийство и каждое четвертое умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. Одной из причин возникновения конфликтных ситуаций в семье является злоупотребление спиртными напитками одним или обоими супругами.

Алкоголь, или этиловый спирт, является наркотическим ядом, действующим на клетки организма человека, парализуя и разрушая их. Учеными доказано, что 100 г водки губит 7,5 тыс. активно работающих клеток головного мозга. Доза 7–8 г чистого спирта на 1 кг тела является смертельной для человека.

Еще большую тревогу вызывает распространение пьянства и алкоголизма в молодежной среде. В республике большинство молодых людей приобщается к потреблению алкоголя в 13–16-летнем возрасте.

В массовом сознании и бытовой культуре населения, особенно молодежи, сформировался устойчивый социально-психологический стереотип, согласно которому потребление алкогольных напитков рассматривается как естественный, современный стандарт поведения.

Итогом любого семейного конфликта является негативное воздействие на детей.

Важнейшей задачей, которая находится в центре внимания милиции, учебных заведений, трудовых коллективов и общественности, является раннее выявление неблагополучных семей, где дети находятся в социально-опасном положении, принятие мер по оздоровлению обстановки в таких семьях, защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

Проблема преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, актуальна постоянно. В текущем 2019 году насильственных преступлений тяжких и особо тяжких в сфере быта на территории Пинского района зарегистрировано не было. Вместе с тем количество выявленных уголовных дел превентивной направленности увеличено с 4 (в 2018 году) до 5 (в 2019 году)

В рамках реализация требований Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» для решения проблем семейного неблагополучия и социального сиротства консолидируются усилия всех заинтересованных ведомств: комиссий по делам несовершеннолетних, органов прокуратуры, образования, внутренних дел, здравоохранения, социальных служб, общественных объединений и др. Несомненно, что у каждого ведомства свои средства, возможности и рычаги влияния.

В этой связи с 15 по 26 апреля проводится широкомасштабная республиканская акция «Дом без насилия» по профилактике правонарушений и преступлений в сфере семейно-бытовых отношений.

В целях стабилизации ситуации, а также установления единых подходов в вопросах профилактики семейного неблагополучия всеми заинтересованными ведомствами будет осуществлен целый комплекс профилактических мероприятий по минимизации негативных последствий в семьях:

проведение широкомасштабной агитационной работы (размещение информации в СМИ, интернете, распространение тематических листовок, буклетов, стикеров);

проведение выступлений в учебных заведениях и трудовых коллективах;

демонстрация фильма «Свет в конце тоннеля»;

проведение индивидуально-профилактической работы с лицами, злоупотребляющими спиртными напитками, систематически нарушающими общественный порядок и права других граждан, нерадивыми родителями, обязанными возмещать расходы государства на содержание детей;

особое внимание будет уделено посещению несовершеннолетних, проживающих в неблагополучных семьях;

посещение по месту жительства одиноких престарелых граждан и пожилых людей, проживающих с лицами, ведущими аморальный образ жизни, с целью принятия безотлагательных мер по повышению уровня их безопасности.

Сообщить правоохранителям о подозрении или случае насилия над ребенком – обязанность каждого гражданина Республики Беларусь.

Телефоны горячих линий:

Республиканская линия для жертв пострадавших от домашнего насилия 8-801-100-8-801.

Приемника-распределителя для несовершеннолетних УВД Минского облисполкома 8 -017-220-45-26.

Пинского РОВД (8-0165) 32-36-01, 31-20-46.







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