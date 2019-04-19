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С 15 по 26 апреля проводится широкомасштабная республиканская акция «Дом без насилия»
20.04.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Практика показывает, что в решении данных задач необходимо обеспечить комплексный подход как всех подразделений органов внутренних дел, так и иных заинтересованных субъектов: здравоохранения, образования, труда, занятости и социальной защиты, местных исполнительных и распорядительных органов.
В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» под
Этим же законом предусмотрены основные профилактические мероприятия, направленные на предупреждение насилия в семье. Профилактическая работа с лицами, допускающими правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, начинается с момента, когда действия таких лиц в быту или в семье квалифицируются как антиобщественные проступки или правонарушения. В этой связи сотрудниками милиции получается и анализируется информация о конфликтах между членами семьи, близкими родственниками, о причинах возникновения конфликтов и условиях им способствующим, после чего принимается решение о проведении профилактических мероприятий.
Самым действенным профилактическим мероприятием в отношении конкретного лица, является постановка его на профилактический учет, после чего данное лицо находится под постоянным контролем органов внутренних дел, проверяется ежемесячно по месту жительства и работы, в случаях «превентивного надзора» ограничивается досуг, время пребывания вне дома, запрет на посещение мест массового отдыха граждан.
Алкоголь, или этиловый спирт, является наркотическим ядом, действующим на клетки организма человека, парализуя и разрушая их. Учеными доказано, что 100 г водки губит 7,5 тыс. активно работающих клеток головного мозга. Доза 7–8 г чистого спирта на 1 кг тела является смертельной для человека.
Еще большую тревогу вызывает распространение пьянства и алкоголизма в молодежной среде. В республике большинство молодых людей приобщается к потреблению алкоголя в 13–16-летнем возрасте.
В массовом сознании и бытовой культуре населения, особенно молодежи, сформировался устойчивый социально-психологический стереотип, согласно которому потребление алкогольных напитков рассматривается как естественный, современный стандарт поведения.
Итогом любого семейного конфликта является негативное воздействие на детей.
Важнейшей задачей, которая находится в центре внимания милиции, учебных заведений, трудовых коллективов и общественности, является раннее выявление неблагополучных семей, где дети находятся в социально-опасном положении, принятие мер по оздоровлению обстановки в таких семьях, защите прав и законных интересов несовершеннолетних.
В рамках реализация требований Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» для решения проблем семейного неблагополучия и социального сиротства консолидируются усилия всех заинтересованных ведомств: комиссий по делам несовершеннолетних, органов прокуратуры, образования, внутренних дел, здравоохранения, социальных служб, общественных объединений и др. Несомненно, что у каждого ведомства свои средства, возможности и рычаги влияния.
В целях стабилизации ситуации, а также установления единых подходов в вопросах профилактики семейного неблагополучия всеми заинтересованными ведомствами будет осуществлен целый комплекс профилактических мероприятий по минимизации негативных последствий в семьях:
Телефоны горячих линий:
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