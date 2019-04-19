В Пинском райисполкоме приём граждан провёл помощник Президента Беларуси Анатолий Маркевич

Источник материала: Полесская правда



Администрация Президента Беларуси продолжает проводить плановые выездные приемы граждан в регионах. 18 апреля в Пинском райисполкоме помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Брестской области А.М. Маркевич провел «прямую телефонную линию» и прием граждан. Он ответил на 15 вопросов, которые поступили от жителей района и города.

Вопросы касались самых разных сфер жизнедеятельности. Среди них и такие, решение которых не в компетенции местной власти, в том числе и областной. В частности, вопрос укрепления правого берега реки Припять в пределах д. Кнубово, где находятся садоводческие товарищества «Строитель» и «Припять». Из-за разрушения берега реки участки в этих товариществах часто подтапливаются во время паводков. Изучив этот вопрос, А.М. Маркевич отметил, что для его решения у местной власти недостаточно возможностей. Однако есть и другие уровни власти, представители которых способны разрешить сложившуюся ситуацию. А.М. Маркевич предложил поэтапно решать эту проблему: связаться со специализированными организациями, которые могут предметно еще раз проанализировать существующее положение дел, дать заключение.

– Будем совместно работать с местной властью, предоставлять информацию вышестоящим организациям для того, чтобы подкорректировать существующую проектно-сметную документацию, найти возможности финансирования для укрепления прибрежной территории реки Припять, – подчеркнул А.М. Маркевич.

Обращение инвалида-колясочника, жительницы д. Посеничи Е.М. Мерлян касалось вопроса условий ее проживания, поскольку женщина сама себя не может обслу-жить. После приема в райисполкоме А.М. Маркевич побывал в доме у заявительницы, с тем чтобы убедиться в изложенных фактах, определиться, что нужно сделать и чем можно помочь человеку, конечно, в рамках действующего законодательства.

Вопросы, поступившие в ходе «прямой линии» и приема граждан, были связаны также с землепользованием, определением границ земельных участков, строительства водопровода в д. Посеничи, социального обслуживания инвалидов, трудоустройства. Что касается последнего, то заявителю, к примеру, предоставлялось множество вакансий, до 15-ти, но они почему-то не устраивают. Тем не менее, подчеркнул А.М. Маркевич, хоть каждый человек выбирает свой путь, этот вопрос нужно решить, и, безусловно, с участием власти. Власть в этом случае не бездействует.

В «прямой телефонной линии» и приеме приняли участие председатель Пинского райисполкома И.М. Брилевич, его заместители Д.Г. Полховский и С.С. Жидецкий, председатель районного Совета депутатов И.И. Гузич, специалисты райисполкома, а также представители ГРОЧС, РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь», Пинского филиала УП «Проектный институт Брестгипрозем» и другие, которые давали компетентные комментарии по сути поступивших вопросов.

– Ни в коем случае нельзя относиться формально к обращениям людей, пришедших на прием, – отметил в разговоре с журналистами А.М. Маркевич. – Ведь многие заявители уже прошли в том числе и судебные инстанции, и решения остались без изменения. Тем не менее нужно еще раз внимательно изучить вопрос, посмотреть на него зачастую в другом ракурсе, подключить соответствующие службы, для того чтобы увидеть объективность ранее принятых решений. И в рамках действующего законодательства помочь людям решить вопрос.

Инна УРБАНОВИЧ.

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