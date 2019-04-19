ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Пинском райисполкоме приём граждан провёл помощник Президента Беларуси Анатолий Маркевич

20.04.2019 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

В Пинском райисполкоме приём граждан провёл помощник Президента Беларуси Анатолий Маркевич
Администрация Президента Беларуси продолжает проводить плановые выездные приемы граждан в регионах. 18 апреля в Пинском райисполкоме помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Брестской области А.М. Маркевич провел «прямую телефонную линию» и прием граждан. Он ответил на 15 вопросов, которые поступили от жителей района и города.

Вопросы касались самых разных сфер жизнедеятельности. Среди них и такие, решение которых не в компетенции местной власти, в том числе и областной. В частности, вопрос укрепления правого берега реки Припять в пределах д. Кнубово, где находятся садоводческие товарищества «Строитель» и «Припять». Из-за разрушения берега реки участки в этих товариществах часто подтапливаются во время паводков. Изучив этот вопрос, А.М. Маркевич отметил, что для его решения у местной власти недостаточно возможностей. Однако есть и другие уровни власти, представители которых способны разрешить сложившуюся ситуацию. А.М. Маркевич предложил поэтапно решать эту проблему: связаться со специализированными организациями, которые могут предметно еще раз проанализировать существующее положение дел, дать заключение.

– Будем совместно работать с местной властью, предоставлять информацию вышестоящим организациям для того, чтобы подкорректировать существующую проектно-сметную документацию, найти возможности финансирования для укрепления прибрежной территории реки Припять, – подчеркнул А.М. Маркевич.

Обращение инвалида-колясочника, жительницы д. Посеничи Е.М. Мерлян касалось вопроса условий ее проживания, поскольку женщина сама себя не может обслу-жить. После приема в райисполкоме А.М. Маркевич побывал в доме у заявительницы, с тем чтобы убедиться в изложенных фактах, определиться, что нужно сделать и чем можно помочь человеку, конечно, в рамках действующего законодательства.

Вопросы, поступившие в ходе «прямой линии» и приема граждан, были связаны также с землепользованием, определением границ земельных участков, строительства водопровода в д. Посеничи, социального обслуживания инвалидов, трудоустройства. Что касается последнего, то заявителю, к примеру, предоставлялось множество вакансий, до 15-ти, но они почему-то не устраивают. Тем не менее, подчеркнул А.М. Маркевич, хоть каждый человек выбирает свой путь, этот вопрос нужно решить, и, безусловно, с участием власти. Власть в этом случае не бездействует.

В «прямой телефонной линии» и приеме приняли участие председатель Пинского райисполкома И.М. Брилевич, его заместители Д.Г. Полховский и С.С. Жидецкий, председатель районного Совета депутатов И.И. Гузич, специалисты райисполкома, а также представители ГРОЧС, РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь», Пинского филиала УП «Проектный институт Брестгипрозем» и другие, которые давали компетентные комментарии по сути поступивших вопросов.

– Ни в коем случае нельзя относиться формально к обращениям людей, пришедших на прием, – отметил в разговоре с журналистами А.М. Маркевич. – Ведь многие заявители уже прошли в том числе и судебные инстанции, и решения остались без изменения. Тем не менее нужно еще раз внимательно изучить вопрос, посмотреть на него зачастую в другом ракурсе, подключить соответствующие службы, для того чтобы увидеть объективность ранее принятых решений. И в рамках действующего законодательства помочь людям решить вопрос.

Инна УРБАНОВИЧ.
Фото автора.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Валерий РЕБКОВЕЦ – Почётный гражданин Пинского района
Белорусов призывают не нести на кладбища искусственные цветы »
Новости дня
Новости разные
 
С 15 по 26 апреля проводится широкомасштабная республиканская акция «Дом без насилия»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
20.04.2019
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика