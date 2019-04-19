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Валерий РЕБКОВЕЦ – Почётный гражданин Пинского района
20.04.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Этот пункт стал первым в повестке дня, с докладом по нему выступил председатель Пинского районного исполнительного комитета И. М. Брилевич. Он подчеркнул, что кандидатура Валерия Ребковца на присвоение звания Почетного гражданина Пинского района ни у кого не вызывает сомнения, так как будучи уроженцем Пинщины, работая здесь, в том числе председателем райисполкома, Валерий Васильевич сделал очень много для развития региона и благополучия его жителей.
Все присутствовавшие депутаты кандидатуру поддержали единогласно.
В.В. Ребковец родился в 1964 году в деревне Чухово на Пинщине. Трудился в сельскохозяйственных организациях района, а с 2006 по 2018 год возглавлял Пинский райисполком. Сегодня работает в должности первого заместителя председателя Брестского облисполкома.
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