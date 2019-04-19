Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию

Источник материала: Полесская правда





Совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики, на котором с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию обратился Президент Беларуси Александр Лукашенко, прошло 19 апреля в Овальном зале Дома правительства.

На мероприятие были приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий, вузов и банков, представители дипломатического корпуса, средств массовой информации. В нынешнем году среди приглашенных в Овальный зал особенно широко была представлена белорусская общественность. В их числе депутаты прошлых созывов, представители Белорусского общественного объединения ветеранов, республиканского общественного объединения «Белая Русь», Белорусского союза женщин, студенты вузов (в том числе представители БРСМ), курсанты военных учебных заведений, журналисты региональных СМИ.





Лукашенко: народ Беларуси прошел через испытания и создал свое государство — страну для жизни

Народ Беларуси, пройдя через испытания, сумел создать свое государство. Этот факт отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

«Республика Беларусь появилась на карте мира почти три десятка лет назад. Обретя независимость, строилась и развивалась в условиях сложнейших геополитических, экономических, общественных, региональных и глобальных трансформаций. Мы находились под пристальным вниманием мирового сообщества. За нами наблюдали. Оценивали. Порой (а то и частенько) навешивали ярлыки и ставили в условия экономической и политической блокады. Но через тернии санкций, испытания мировыми кризисами мы вышли к намеченным целям. В центре Европы создали свою страну. Мирную, стабильную и очень красивую. Беларусь. Страну для жизни», — заявил глава государства.

Президент отметил, что за сравнительно короткое время была выстроена новая дипломатическая линия внешнего взаимодействия. Беларусь выступила не только инициатором, но и активным участником евразийских интеграционных проектов. «Сумели сохранить нейтралитет по отношению к известным глобальным и региональным конфликтам. Обратились к мировому сообществу с призывом к новому многостороннему диалогу по укреплению мер доверия, безопасности и сотрудничества, — напомнил Александр Лукашенко. — Заняли твердую позицию в современной геополитической системе. Развивая отношения с нашими стратегическими союзниками и зарубежными партнерами в различных частях земного шара, ни на шаг не отступили от принципов самостоятельного принятия решений, подчиненных собственным национальным интересам, но ни в коем случае не противоречащим другим народам и, прежде всего, нашим соседям».

Глава государства отметил, что уже четверть века в Беларуси существует закрепленная в Конституции традиция ежегодного обращения Президента с Посланием к белорусскому народу и парламенту. «В юбилейный для нашего Основного Закона год мы с вами встречаемся в привычном, но обновленном интерьере (речь о проведенном ремонте в Овальном зале Дома правительства. — Прим. БЕЛТА). В здании, которое является летописью нашей политической истории. Истории становления независимого государства, основанного на принципах преемственности, справедливости и равенства перед законом, готового обновляться и идти в ногу со временем», — сказал Александр Лукашенко.

Он напомнил, что именно Овальный зал в конце прошлого столетия стал свидетелем смены эпох, эпицентром событий, которые кардинально изменили судьбу белорусского народа, стали точкой отсчета новейшей истории страны: «Здесь, в этих стенах, была разработана и принята Конституция страны. Этот важнейший документ — квинтэссенция белорусской государственности от ее древних истоков, стремления наших предков заявить о себе как о состоявшейся нации до создания собственного государства на земле, по праву нам принадлежащей».

Лукашенко: в вопросах суверенитета и безопасности нет места компромиссам

«В вопросах суверенитета и безопасности в нашей внешней и внутренней политике не было и не будет места никаким компромиссам. Неоднократно пережитый опыт разделения белорусского народа и перекраивания границ заставляет нас высоко ценить сегодняшнее единство и территориальную целостность», — подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства в связи с этим подчеркнул, что память о Великой Отечественной войне незыблема и свята: «Да, наша история началась более тысячи лет назад, но она вполне могла бы закончиться в 40-е годы прошлого века, если бы не героизм нашего советского народа. В день 75-летия освобождения Беларуси от фашистских захватчиков мы будем отмечать важную для нашей государственности дату. Дату, которая стала символом независимости и свободы родной земли».

По словам Александра Лукашенко, в этот знаковый год предстоит подарить стране яркие мирные победы: «Принять масштабные международные спортивные первенства. Достойно, как мы умеем это делать, встретить многочисленных зарубежных гостей, спортсменов и болельщиков. И, конечно, мы должны продолжить воплощать в жизнь наш большой государственный проект «Малая родина».

«Все это — задачи на ближайшую перспективу. Безусловно, очень важные для Беларуси.

Но главные приоритеты — благополучие народа, миролюбивая внешняя политика, национальная безопасность.

Это те три столпа уверенного курса нашей страны», — резюмировал белорусский лидер.

Лукашенко: любые попытки лишить Беларусь суверенитета натолкнутся на мощнейший народный ответ

«Вы знаете, много сейчас болтовни: вот Беларусь куда-то включилась, Беларусь поделят. Да невозможно это сегодня сделать, — сказал Александр Лукашенко. — А кто посмеет это сделать силой — получит мощнейший ответ от нашего народа, и прежде всего от тех, кто родился суверенным и независимым».

Президент отметил, что в Беларуси появилось новое поколение, выросшее в суверенной Беларуси. «Нам есть что сказать тем, кто идет за нами. Из обломка огромной империи мы создали новое государство. Выстраивая почти с нуля политическую, экономическую, социальную систему, можно сказать, вырастили его, а вместе с ним новое поколение — первых детей суверенной Беларуси. Мы учились быть независимыми, свободными, самостоятельными. Они такими родились. Подчеркиваю, мы учились такими быть с вами, а они уже такими родились. Они — истоки нашей новой национальной идентичности», — заявил он.

Александр Лукашенко подчеркнул, что у молодежи есть главное — мирная, красивая, независимая страна. Есть традиции, богатое культурное и духовное наследие. Есть героическая история, которой нужно гордиться. «Встречаясь с молодыми людьми, я всегда вижу умных, талантливых, неравнодушных юношей и девушек. Сегодня можно и нужно опираться на их знания, интеллект, смелость и в хорошем смысле дерзость. Наши дети должны видеть и чувствовать, что нужны нам, нужны своей стране. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы они раскрывали таланты и воплощали в жизнь мечты на родине, у себя дома. Особенно сейчас, когда в мире в прямом смысле идет битва за молодые умы, когда они подвергаются мощному информационному давлению, разрушающему систему ценностей. Мы знаем, для чего это делается», — сказал он.

Президент акцентировал внимание, что следует создавать как можно больше качественного молодежного контента в СМИ. «Не только развлекательного характера, но и погружающего в серьезные темы. Побудить молодежь формировать собственную гражданскую позицию, подчеркнуть сопричастность ко всем важным государственным событиям. Большая роль здесь отведена республиканскому союзу молодежи. Вы, как и другие наши общественные организации, — основа гражданского общества. Именно вы должны быть ориентиром для своих сверстников. Не только жить идеями, которыми охвачена современная молодежь, но и быть на полшага впереди», — добавил Александр Лукашенко.

Лукашенко призвал белорусов окончательно осознать свое национальное единство

«Сохранить суверенитет, мир, спокойную созидательную жизнь на своей земле — наша святая обязанность. Чтобы выполнить эту подаренную нам судьбой историческую миссию, мы должны окончательно осознать свое национальное единство», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что именно вместе граждане создают современную историю белорусского народа и в год 25-летия Конституции могут с уверенностью констатировать — Беларусь как независимое государство состоялась.

«Исповедуя разные религии — мы едины в вере; говоря на двух государственных языках — мы одна нация; опираясь на опыт прошлого — вместе создаем и будем создавать будущее. Мы — народ суверенной Беларуси, сильной и процветающей страны, миролюбивой и открытой всему миру!» — заключил Александр Лукашенко.

Лукашенко: Беларусь — страна талантливых людей

«В нашей национальной культуре заключены колоссальные духовные богатства. Это наш нравственный стержень. Он помогает сохранить самобытность», — подчеркнул глава государства.

По его словам, сегодня, когда извне навязываются некие усредненные ценности, порождающие безвкусицу и бездуховность, очень важно показать это богатство, сохранить свои идеалы, чувство собственного достоинства. Это значит — сохранить силу страны, ее независимость. В Беларуси должны сделать все для того, чтобы сберечь и приумножить культурное наследие, воспитать на нем новые поколения.

«Посмотрите, сколько талантов дала Беларусь всему миру. Беларусь, безусловно, страна талантливых людей, — сказал Президент. — Условия для раскрытия и реализации творческого потенциала у нас созданы. Работают различные фонды и программы поддержки. Государство вложило немалые средства в реконструкцию объектов культуры».

Говоря о туристическом потенциале страны, Александр Лукашенко обратил внимание на то, что Министерству спорта и туризма надо максимально использовать его. «Да, все знают Беловежскую пущу, Брестскую крепость, соборы и музеи Полоцка. А как же Лидский и Коссовский замки, великолепная архитектура Пинска и многое другое?» — задал риторический вопрос глава государства. Эти объекты тоже должны стать частью туристического бизнеса, подчеркнул он.

Об экономике

Лукашенко: экономика Беларуси и впредь будет строиться на развитии крупных предприятий

«Белорусская экономика и впредь будет строиться на основе развития крупных предприятий и производств. Это наш неоспоримый приоритет», — сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что сильная экономика — фундамент успешного государства и за годы независимости в Беларуси сделано немало. Так, валовой внутренний продукт на душу населения по паритету покупательной способности вырос почти в 5 раз, а объем промышленного производства — в 2,5 раза.

«Мы не стали на путь бесконтрольного передела собственности. Не уничтожили все то наследие, которое десятилетиями создавалось на выжженной послевоенной земле. Мы его сохранили и приумножили», — обратил внимание глава государства.

Все это, по его словам, было благодаря труду людей, которые на заре независимости и при зарплатах в $20 верили в Беларусь и восстанавливали то, чем сегодня в стране по праву гордятся. «Вдохнули новую жизнь в предприятия, которые были на грани утраты и разорения в начале девяностых. Многие об этом помнят. «Беларуськалий», нефтеперерабатывающие заводы, БелАЗ, МАЗ, МТЗ, БМЗ — это далеко не весь перечень. Их продукцию без всякого преувеличения знают во всех уголках планеты. Сегодня это стало нашим национальным достоянием», — заявил Александр Лукашенко.

Беларусь, подчеркнул Президент, не останавливается на достигнутом: в стране создаются новые образцы специальной техники, электротранспорта, автомобилей и комплектующие к ним, инновационная сельскохозяйственная и военная техника.

«Мы предоставили достойные условия для развития малого и среднего бизнеса. Дело за ним. Действуйте. Но помните, что вокруг наших гигантов вам всегда найдется работа. Этим мы решим основные задачи: создание новых рабочих мест и импортозамещение», — добавил глава государства.

Вместе с тем Александр Лукашенко заметил, что призывы к развитию малого и среднего бизнеса порой дают обратный эффект: люди не создают новые производства, а занимаются мелкой торговлей. «Нам приводят пример: посмотрите, допустим, на Италию. Так я вам намекну, что в Италии средний бизнес создает все — от музыкальных инструментов до самых современных вооружений», — обратил внимание Президент.

Он отметил, что в Беларуси приветствуют такой малый и средний бизнес и будут его всячески поддерживать, однако не стоит забывать о предприятиях, которые приносят стране славу и богатство. «Тот, кто хочет полной независимости в производстве, заниматься мелкими вещами и прочим ремеслом, — пожалуйста, занимайтесь, все условия есть. Но не надо забывать, что не только слава, но и благосостояние, мощь народа в сильных производствах», — подчеркнул белорусский лидер.

Президент: предприятия не должны компенсировать свою бесхозяйственность бюджетными деньгами

«Прежде всего необходимо повышать эффективность работы реального сектора. Совету Министров следует принимать более действенные меры. Все субъекты хозяйствования в Беларуси находятся в одинаковых условиях. Курс рубля, процентные ставки и другие условия для всех одни, а работают все по-разному, — отметил Александр Лукашенко. — Практику, когда предприятия стремятся компенсировать свою бесхозяйственность бюджетными средствами, нужно прекращать окончательно».

Президент подчеркнул, что каждый руководитель должен думать о кардинальном повышении производительности труда и в целом об экономической эффективности предприятия.

«Иного пути повышения благосостояния наших людей нет, — обратил он внимание. — Рост заработной платы и прибыль — главные критерии оценки работы руководителя любого уровня».

Лукашенко недоволен неоправданно долгой модернизацией крупных предприятий

Глава государства отметил, что в последние годы в стране модернизировано более пятисот крупных промышленных предприятий. Созданы новые производства в дерево- и металлообработке, строительной и текстильной отраслях, фармацевтике, пищевой промышленности, которые, по словам Президента, сегодня работают достойно и эффективно.

«Вместе с тем выполнение отдельных проектов, мягко говоря, неоправданно затянулось. Прежде всего это касается Светлогорского ЦКК, Добрушской фабрики «Герой труда», завода газетной бумаги в Шклове, — сказал Александр Лукашенко. — И в силу сложившихся обстоятельств надо особое внимание обратить на скорейшее окончание модернизации двух нефтеперерабатывающих заводов, чтобы мы не ходили с протянутой рукой, никому не кланялись, а покупали, как все, на мировом рынке нефть, перерабатывали у себя и получали определенную прибыль. Мы на финишной стадии. Надо ускоряться».

Правительству поручено завершить реализацию основных инвестиционных проектов в ближайшие два года и вывести их на эффективную работу, обеспечив стопроцентную загрузку мощностей.

«Беларусь индустриальная — наш путь развития. Цель — создание комфортной жизни в каждом уголке страны. Принципиально важно исключить все то, что сегодня сдерживает экономический рост. Для правительства и Национального банка это первостепенная задача», — подчеркнул глава государства.

Лукашенко требует от правительства создавать среду для здоровой и честной конкуренции

«Для сдерживания роста цен требую от правительства создавать среду для здоровой и честной конкуренции. В отдельных монопольных отраслях есть попытки диктовать свои цены и тарифы, поэтому жестко пресекайте ценовой сговор, выравнивайте условия, отменяйте всякие индивидуальные льготы, — поручил Александр Лукашенко. — Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Комитету государственного контроля, профсоюзам и другим уполномоченным госорганам — жестко следить за тем, чтобы закон не нарушался. Принимать необходимые меры без дополнительных поручений Президента. Решения должны быть социально ответственными».

Доходы населения, их рост остаются в числе приоритетных государственных задач.

У отдельных категорий работников науки, образования, здравоохранения, строительства в прошлом году выросла заработная плата. Но, как показывают обращения, люди интересуются перспективами ее дальнейшего роста. Особое внимание — низкооплачиваемым категориям работников.

«Правительство обязано обеспечить соотношение средней заработной платы в бюджетной сфере и средней по стране на уровне не ниже 80%», — потребовал Александр Лукашенко.

Он отметил, что примерный уровень средней заработной платы в $500 достигнут. «Хорошо, если когда-то у нас будет $1000, при той социальной защищенности, которая существует в стране. Но это задача не только и не столько государства, сколько самого человека, трудовых коллективов, предприятий, где они работают», — подчеркнул Президент.

«Мы создали этот минимум ($500. — Прим. БЕЛТА). Но за ним остались низкооплачиваемые слои. Социальные работники, нянечки, воспитатели в детских садах и другие категории. Стоит задача — их подтянуть в заработной плате. Те, кто имеют уже $500-600, пусть дальше двигаются сами. Ведь воспитатель в детском саду дополнительно нигде не заработает. Это мы должны иметь в виду», — заключил Александр Лукашенко.

Снижение уровня занятости недопустимо — Лукашенко

Особое внимание глава государства обратил на проблему трудоустройства и возможность граждан найти хорошую работу. «Снижение уровня занятости населения или сокращение числа рабочих мест недопустимо ни под каким предлогом, — подчеркнул Александр Лукашенко. — А все, кто их создает, получат всемерную поддержку на любом уровне».

Создание высокопроизводительных рабочих мест остается приоритетной задачей, за выполнение которой отвечает вся вертикаль власти, добавил Президент.

По мнению главы государства, одним из решений проблемы занятости может стать мобильность рабочей силы в пределах страны. «В этом вопросе необходимы системные предложения, — отметил Александр Лукашенко. — Но нужно и самим проявлять инициативу, чтобы найти себя на рынке труда».

Глава государства акцентировал внимание на возможности трудоустройства людей с инвалидностью, которые желают активно работать, несмотря на трудности со здоровьем. «Основные задачи здесь две: создать систему дополнительных стимулов для нанимателя, который трудоустраивает таких людей, и помочь найти работу конкретному человеку, — сказал Александр Лукашенко. — Я бы назвал еще третью: желание всех нас поддержать таких людей. Уверен: если бы на местах председатели исполкомов, сельских Советов, руководители городов видели людей с ограниченными возможностями (а их не так уж много в стране) и болели за них, как за своих детей, они все были бы трудоустроены и нормально жили».

Лукашенко: IT-сфера не должна отрываться от насущных потребностей экономики

По словам Александра Лукашенко, Парк высоких технологий характеризует современную Беларусь для всего мира. «Главное не сбавлять набранные темпы роста и не отрываться от насущных потребностей экономики. Возможности, способности и разработки резидентов парка должны работать в Беларуси и на Беларусь», — подчеркнул он.

«Парк — это один из проектов нашего будущего. Выработанный курс на построение IT-страны неизменен», — добавил белорусский лидер.

Государство заинтересовано в активном развитии ПВТ, в том, чтобы приезжали лучшие специалисты, самые умные и талантливые люди в этой сфере — из Украины, России, Индии, стран Европы и Америки. «Мы их приветствуем, для них создаем идеальные условия и будем это делать постоянно. Убежден, что им будет комфортно не только работать, но и жить в нашей стране», — сказал Президент.

Вместе с тем он уверен, что искусственный интеллект никогда не заменит человека. Этот вопрос в том числе обсуждался на недавней встрече в ПВТ. «Да, в чем-то машины, роботы будут все дальше отдалять человека от производства, других проблем, — считает Александр Лукашенко. — Но какой бы IT-страной ни были, все равно реальный сектор останется в основе. Человек и человеческий труд всегда будут востребованы».

Глава государства добавил, что всегда будет уважаем тот, кто в любой сфере трудится добросовестно. «Условия для развития деловой инициативы и трудовой активности созданы. Но, как говорят в народе, Господь дает корм птицам, но не бросает этот корм в гнездо. Успешны те, кто прилагает собственные усилия, сначала — в учебе, потом — в поиске работы, профессиональной реализации в любой точке нашей страны», — заявил Александр Лукашенко.

Лукашенко не исключает строительства второй атомной станции при успешной эксплуатации БелАЭС

«Если этот опыт удастся, не исключено, что в будущем новому обществу придется построить еще одну атомную станцию, — сказал Александр Лукашенко. — Для этого место у нас есть. Оно уже определено, на востоке (Беларуси. — Прим. БЕЛТА)».

Глава государства отметил, что сам является сторонником электрификации. «Это мы сейчас видим профицит электричества, при нынешних условиях. Но нам надо уходить от зависимости от природного газа, нефти и прочих углеводородов. И переходить на электричество», — сказал Президент. Вместе с тем на повестке дня остается вопрос цены электроэнергии. «Правительству поставлена задача, и в ближайшее время оно должно доложить: какова будет стоимость этого электричества. Если учитывать, что мы строим за российский кредит, который надо возвращать, недешевая будет электроэнергия. Поэтому, скорее всего, придется дотировать. Надо посмотреть, из чего мы возьмем эти деньги», — обозначил задачу Александр Лукашенко.

Он добавил, что Беларусь предпринимает попытки использовать и другие источники энергии: начиная от ветряков, солнечных панелей и заканчивая гидроэлектростанциями.

Лукашенко поставил основные задачи перед АПК: диктатура технологий и новые виды продукции

«Первая задача для сельского хозяйства — жесточайшая диктатура технологий и производственная дисциплина. На это должны быть мобилизованы все: начиная от руководителя хозяйства, специалистов, заканчивая нашей милицией. Вторая — активное освоение новых для нас видов продукции растениеводства и животноводства. Каждый район должен видеть свою стратегию в этой отрасли. Меняется климат — меняется подход. Надо возделывать то, что можно, и меньше завозить из-за пределов страны. Необходимо финансировать своего товаропроизводителя, как бы это ни было для нас сложно», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что основа развития сельского хозяйства — крупнотоварное производство. «И от этого мы никуда не уйдем. Эта модель доказала свою эффективность», — отметил он и обратил внимание на то, что государственная поддержка может оказываться не только крупнотоварным производителям, но и фермерам. Президент напомнил, что при этом крупнотоварные сельскохозяйственные предприятия несут огромную социальную ответственность. В свою очередь фермеры, как правило, хотят получить в пользование исключительно землю: «Дайте землю, а хозяйства не нужны… То есть не нужны сельхозпредприятия, фермы, комплексы, зерноток. И самое главное — деревни и люди не нужны!» — обратил внимание он.

«Сегодня крупнотоварные сельскохозяйственные предприятия отвечают не просто за людей в той старой деревне, а занимаются модернизацией этих деревень. Мы построили агрогородки по всей стране — 1,5 тыс. — не без помощи этих хозяйств. И они брали кредиты. Они закредитованы в том числе и по тем направлениям, которые касаются государства, социальной сферы. Они строили там жилье, дороги, ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты. — Прим. БЕЛТА), магазины, клубы и т.д. и сегодня вносят огромный вклад в их содержание», — констатировал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что нынешний глобальный агротренд — производство органических продуктов исключительного качества по зеленым технологиям. Он рассказал, что возле Логойского тракта строится специальный рынок, который будет ориентирован на продажу экологически чистых продуктов, чтобы приучить к ним население. «У нас есть закон «О производстве и обращении органической продукции». Задача правительства — разработать действенные механизмы по его реализации, потому что оборот этих продуктов (в мире. — Прим. БЕЛТА) уже превысил $100 млрд, их рентабельность выше 15%. Этот рынок будет расти, и мы ни в коем случае не должны упустить такие возможности», — подчеркнул глава государства.

Беларусь в неоправданно больших объемах импортирует те овощи и фрукты, которые могут выращивать в стране, сказал Александр Лукашенко. «Сегодня две трети импорта мы в состоянии вырастить на своей земле. В садовых хозяйствах давно пора навести порядок», — заявил Президент и подчеркнул, что там, где необходимо, следует заложить новые сады, использовать новые продуктивные сорта плодовых деревьев и кустарников.

О работе госаппарата

Лукашенко назвал главную задачу для любого руководителя

«Конкретный человек, конкретная проблема, конкретное решение. Каждый день. Все обещания, данные народу, должны быть исполнены. В этом формула нашего поведения, — сказал Александр Лукашенко. — Это задача для любого без исключения руководителя».

Президент подчеркнул, что основные направления развития отраслей, наиболее близких людям (жилищного и коммунального хозяйства, строительства, агропромышленного комплекса), определены в документах самого высокого уровня — директивах. «Это я отвечаю на те предложения, которые постоянно звучат в средствах массовой информации, в разговорах, переговорах и социологических опросах, — отметил Александр Лукашенко. — Мало того, что мы провели серьезные мероприятия на уровне Президента по всем этим вопросам с целью выработки конкретных решений, я счел необходимым подписать директивы по всем ним. Они обязательны к исполнению, как закон».

Проводимая последние два года работа создала уникальные возможности для экономического развития всех сфер общества — от самозанятости до высоких технологий.

Лукашенко: правительство и местная власть должны незамедлительно реагировать на рост цен

«Если цены начинают где-то расти, то правительство, местные органы власти должны незамедлительно реагировать. При этом речь не идет о том, чтобы загнуть цены так, что товаропроизводители или торговля уйдут из этой сферы, якобы там все погибнут, все будут убыточными», — сказал Александр Лукашенко.

«Не надо даже думать о том, что вот мы влезем где-то, начнем регулировать цены и исчезнут с прилавков продукты, — не те времена», — подчеркнул глава государства.

Президент потребовал обязательно разобраться по каждой конкретной группе товаров, глубоко вникать в порядок формирования цены на всех этапах и выяснять, чем вызван рост.

Среднесрочная задача определена: инфляцию необходимо удерживать в пределах 5%. «Это общая цифра. На уровне личного восприятия инфляция у каждого своя. Человек судит о росте цен не по общей потребительской корзине, а по наиболее значимым 6-8 позициям товаров и услуг своего ежедневного спроса», — отметил Александр Лукашенко. Среди этих значимых позиций — продукты питания. Президент обратил внимание, что Беларусь обеспечила экспорт сельхозпродукции более чем на $5 млрд. «Так почему не можем по нормальным ценам накормить собственный народ? Одна из причин — заигрались в рынок и демократию в экономике», — сказал Президент.

Глава государства обратил внимание правительства, Министерства антимонопольного регулирования и торговли и профсоюзов, что жалоб людей на непомерный рост цен по наиболее значимым позициям товаров и услуг быть не должно. Тем более что изменение цен на них чувствительно для малообеспеченных категорий граждан и пенсионеров. «Цены должны быть приемлемыми», — подчеркнул он.

Лукашенко отмечает политическую зрелость белорусского общества

«Надо отметить, что среди обращений, поступивших во время недавней встречи с экспертным сообществом, журналистами, много предложений по развитию регионов. Их жители действительно болеют душой за свой край, предлагают интересные решения по развитию городов и деревень. Есть инициативы, которые без преувеличения касаются будущего всей страны, ее дальнейшего социально-экономического и политического развития: от роли профсоюзного движения до совершенствования законодательства и предложений по изменению нашей Конституции. Радует то, что люди думают масштабно, переживают искренне. Безусловно, это свидетельствует о политической зрелости нашего общества», — сказал Александр Лукашенко.

По его словам, для всех органов власти подобные инициативы — ценная обратная связь от жителей. «По сути, это дорожная карта наших действий», — подчеркнул глава государства.

Президент: необходимо существенно поднять качественный уровень управленческого корпуса страны

«Необходимо существенно поднять качественный уровень управленческого корпуса страны. Во всех его звеньях: от руководителей предприятий и организаций до государственных органов и правительства в целом», — сказал Александр Лукашенко.

По его словам, это стратегическая задача государственной кадровой политики на современном этапе. «Сегодня от руководителей требуются не только глубокие знания экономики, высокий профессионализм и ответственность за порученное дело, но и умение работать с людьми, разговаривать с ними. Особую актуальность приобретает подготовка руководителей новой формации, способных адаптироваться к быстро меняющейся экономической ситуации», — отметил Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что одним из основных направлений в государственном управлении является работа с людьми. «Тот, кто не любит, не хочет встречаться с людьми, проводить эти нудные, долгие приемы, — тому во власти делать нечего, тем более в депутатском корпусе. Здесь нужны исключительно высокопрофессиональные, грамотные, ответственные кадры — специалисты, управленцы, госслужащие», — добавил глава государства.

Лукашенко: каждый гражданин должен быть уверен, что он надежно защищен государством

«Каждый гражданин должен быть уверен, что он надежно защищен государством. Это задача всех органов власти», — подчеркнул Александр Лукашенко.

В первую очередь эта цель ставится перед правоохранительными и судебными органами власти. «Принимая решения, вы должны помнить, что в ваших руках судьбы людей. И здесь недопустимы равнодушие, формализм, некомпетентность. А тем более — несправедливость», — заметил глава государства.

По его мнению, положительно оценивать данную работу можно будет только тогда, когда у людей не будет повода обращаться к Президенту в поисках справедливости.

«К сожалению, такие факты имеют место, их немало. Вы знаете мое нетерпимое отношение к должностным лицам, которые в своей работе пренебрегают нормами морали и закона. Таким в нашей системе государственных органов места быть не должно», — акцентировал внимание Александр Лукашенко.

В целом в Беларуси сформирована стабильная и предсказуемая правовая база, основанная на справедливых законах и правилах, традициях белорусского нормотворчества. По словам главы государства, немалая заслуга в этом нынешнего и прошлых созывов парламента.

Лукашенко поручил Генпрокуратуре подготовить комплекс новых антикоррупционных мер

«По моему поручению в прошлом году проведены заседания облисполкомов по вопросу противодействия коррупции. Мы всех предупредили снизу доверху. Выработаны конкретные предложения по повышению ответственности за ситуацию в данной сфере на всех уровнях управления. Генеральной прокуратуре, которую я не очень вижу в борьбе с коррупцией, — подготовить комплекс мер по устранению причин и условий, порождающих коррупцию», — заявил Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что белорусское законодательство о борьбе с коррупцией является одним из самых суровых в плане санкций, применяемых к нарушителям. Работа по противодействию коррупционным проявлениям ведется на системной основе, а ее результаты максимально открыты.

«Но, как показывает практика, несмотря на серьезнейшие меры ответственности, пока еще не до всех дошла простая истина о категорической недопустимости взяточничества и казнокрадства. При этом масштаб выявляемых преступных схем не может не настораживать и требует от нас принятия дополнительных мер борьбы с подобными деяниями», — отметил Александр Лукашенко.

Президент еще раз подчеркнул, что важна качественная профилактическая работа, особенно в тех сферах, где коррупционные риски наиболее высоки. Это главная задача не только для правоохранителей, но и для руководителей во всех отраслях экономики.

Кроме того, нужно сформировать у людей нетерпимое отношение к коррупции во всех ее формах и проявлениях, активнее вовлекать в деятельность по борьбе с ней широкие слои населения.

«Спрос на справедливость в нашем обществе всегда был высок, и сегодня он не ниже. Я уже приводил Россию, Украину, соседние, западные государства, да и другие, где на знаменах тех, кто выступает на демонстрациях, написано одно слово — справедливость. Нас Господь толкнул на эту стезю борьбы за справедливость с первых дней моего президентства. Как видите, этот тезис сегодня востребован как никогда», — резюмировал Александр Лукашенко.

О социальной политике

Лукашенко поручил правительству подготовить решения о повышении пенсий

«В 2018 году трижды увеличены пенсии, их рост должен быть и в 2019 году. Поручаю правительству, не откладывая, подготовить проекты необходимых решений», — сказал Александр Лукашенко. Президент подчеркнул, что социально гарантированный уровень соотношения средней пенсии по возрасту и средней заработной платы должен стремиться к 50%, но не ниже 40%, как это принято во всем мире. «Надо помнить, что от зарплаты тех, кто работает, зависит благосостояние людей старшего возраста. Для большинства из них пенсия — это единственный источник дохода», — отметил глава государства.

Отдельной темой Президент обозначил возможность для активных пенсионеров продолжать свою трудовую деятельность. «Наши пенсионеры порой уходят на пенсию в хорошем здравии, активными. Надо дать им возможность работать. Это опытные, талантливые, способные люди, законопослушные», — высказал свою позицию Александр Лукашенко.

Лукашенко: в Беларуси разделительных линий по условиям жизни быть не может

Александр Лукашенко акцентировал внимание на равномерном развитии территорий. «У нас очень компактная страна. И разделительных линий, особенно по социально-экономическим признакам и условиям жизни, не может быть по определению», — сказал белорусский лидер.

В регионах проживает большая часть населения Беларуси, более чем три четверти обращений во время «Большого разговора» поступили из-за пределов столицы. «Это сигналы о том, где вы недорабатываете. Мы недорабатываем. Каждый сигнал находится на контроле», — заявил Александр Лукашенко.

По словам белорусского лидера, задача по сокращению разрыва в уровне и качестве жизни стоит не один год, однако ее активного решения пока не наблюдается.

«Правительство не должно отстраняться от этой проблемы, решать ее необходимо централизованно. Проблемы везде схожи, поэтому требую от Совета Министров системной работы. Не стоит повторять ошибки прошлого состава. Надо всем нам опуститься на землю и быть ближе к людям. Если не знаешь, что делать (я часто говорю), — иди к людям, они тебе подскажут и помогут», — отметил глава государства.

В Беларуси определены уровни региональной политики: столица, областные центры, районы, агрогородки и деревни. По каждому направлению — своя стратегия. По 11 крупным городам на примере Орши должны быть разработаны отдельные программы, которые обеспечат ускоренные темпы развития. «Правительству, председателям облисполкомов даю два года на реализацию этих программ, — сказал Александр Лукашенко. — Должен быть результат, который в первую очередь почувствуют наши люди».

Президент считает, что в регионах с учетом их специализации необходимо придать целевой характер инвестициям для усиления их экономического потенциала. «Условия для развития предприятий любого масштаба и всех форм собственности созданы. Местные органы власти должны оказывать всемерное содействие инвестору в организации своего дела. Все для этого есть. Достаточно четко исполнять на местах имеющиеся нормы», — добавил он.

Отдельно Александр Лукашенко остановился на развитии инфраструктуры. «Комфортные условия проживания — вот основа социальных стандартов и главный критерий успешного завершения региональных проектов. Здесь при необходимости должны быть сформированы соответствующие программы строительства и модернизации», — подчеркнул глава государства.

Программа семейного капитала будет продлена на 5 лет — Президент

«Предстоит реформировать программу семейного капитала. На эти деньги многодетные семьи могут рассчитывать при совершеннолетии. Это правильно. Но встала необходимость предоставить некие возможности раньше и для других нужд: не только для образования и жилищного строительства», — сказал глава государства.

По его словам, решения приняты, их надо исполнять. «И я попрошу правительство продлить еще на новый пятилетний срок эту программу», — добавил Александр Лукашенко.

Семейный капитал стал одной из знаковых мер долгосрочной поддержки многодетных семей с 2015 года. Он назначается в размере $10 тыс. при рождении, усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей. В 2015 году было открыто почти 11,6 тыс. депозитных счетов, в 2016-м — около 19 тыс., в 2017-м — свыше 16,8 тыс. и в 2018-м — почти 15,5 тыс. Денежные средства предоставляются семьям для использования в Беларуси в полном объеме либо по частям в безналичном порядке — по одному или нескольким направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования; получение услуг в сфере социального обслуживания, здравоохранения; формирование накопительной (дополнительной) пенсии матери (мачехи) в полной семье, родителя в неполной семье.

Прежде всего необходимо построить комфортное жилье для многодетных семей — Президент

«В текущем году 12 тыс. многодетных семей построят собственное, современное и комфортное жилье. Как мало — 12 тыс.! В будущем году — в 2020-м — столько же. И мы сегодня страдаем, что не можем их обеспечить жильем. Надо прекратить всякое льготное строительство. А построить прежде всего комфортнейшее жилье для тех, кто родил трое, пятеро или семеро детей», — сказал глава государства.

Президент обратил особое внимание на необходимость поддержки многодетных семей, поскольку для Беларуси, как и многих стран, вопросы демографии являются важными и актуальными. «Это вопрос будущего. Будущего, и нашей государственности, и нашей национальной идентичности», — подчеркнул он. Главным для любой семьи, ее становления и роста остается решение жилищного вопроса. «Для правительства это задача постоянного действия», — заявил Александр Лукашенко.

Лукашенко: жители малых населенных пунктов должны иметь возможность быстро и качественно получать медпомощь

«У жителей малых населенных пунктов тоже должна быть возможность быстро и качественно получать квалифицированную помощь. Особенно в экстренных случаях. Вопросы оснащения местных учреждений здравоохранения медицинским оборудованием, персоналом, доступности оказываемых услуг Минздраву взять на особый контроль», — поручил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что успехи белорусских хирургов, проводящих уникальные операции, «не должны заслонять от нас то, что мы недорабатываем там, в деревнях, поселках, со стариками». Эту область надо подтягивать до соответствующего уровня. «Хотя нашим людям грех было бы на что-то жаловаться: система разветвленная, установленная. Не хватает ответственности, а где-то, может, и профессионализма. На это прежде всего надо обратить внимание», — добавил белорусский лидер.

«Инициатива «Здоровые города и поселки» должна перерасти в масштабный государственный проект, — сказал Президент. — Все населенные пункты страны, претендующие на звание здорового города или поселка, должны получить полноценную здоровьесберегающую среду. Без курения и алкоголя, со спортивными площадками, безопасными условиями жизни, чистой водой и воздухом».

Для развития спорта в нашей стране сделано все и даже больше — Лукашенко

«Для развития спорта в нашей стране сделано все и даже больше. Необходимые поручения по решению конкретных системных вопросов (от ботинок до лыж) даны, и приоритеты расставлены. Выполняйте!» — подчеркнул глава государства.

От спортсменов, по его словам, требуется только одно — результат. При этом не надо ссылаться на то, что им чего-то не хватает. «Хотите играть в футбол — берите мяч и идите бегайте, играйте. Вас заметят, лучших привлекут на лучшие стадионы, и вы покажете свою прыть. А не 0:4 с Голландией…», — сказал белорусский лидер. Он отметил, что на спортсменов смотрят дети, те, кто делает первые шаги в мир большого спорта. Им нужны герои. Сильные, целеустремленные, трудолюбивые. Победители. Те, на кого они будут равняться.

Глава государства подчеркнул: «У наших детей должны быть лучшие условия для занятий спортом. Спортивные школы до 1 июля надо обеспечить необходимым инвентарем и оборудованием, причем преимущественно отечественного производства. Это задача правительству, председателям облисполкомов и Минского горисполкома. Вместе несете персональную ответственность. Кроме того, по-хозяйски посмотрите на школьные стадионы, спортивные дворовые площадки и велодорожки».

Всего через несколько месяцев в Беларуси пройдут Вторые Европейские игры, осенью состоится легкоатлетический матч Европа — США. Это, по словам Президента, не только экзамен для спортсменов, но и возможность показать всему миру красивую, богатую культурными традициями Беларусь.

Президент: необходима максимальная интеграция образования, науки и передового производства

«Нам необходимо ориентироваться на подготовку специалистов с учетом реальных потребностей государства. Обеспечить максимальную интеграцию образования, науки и передового производства. Прежде всего это задача Министерства образования», — отметил Александр Лукашенко.

«Сегодня мировое развитие определяется прорывными технологиями, новыми отраслями, которые создают экономику знаний. Нам нужны профессионалы, обладающие подобными компетенциями. И заниматься подготовкой таких специалистов надо уже со школьной скамьи», — добавил он.

Президент подчеркнул, что систему образования, как школьную, так и вузовскую, надо постоянно совершенствовать, развивать, опираясь на современные тенденции, но ни в коем случае не ломать, а двигаться от меньшего к большему, от простого к сложному. «Это мое неизменное требование», — сказал он.

Глава государства обратил внимание на то, что сегодня мало дать только знания, нужно вырастить настоящего гражданина, патриота, научить его мыслить, выражать свое мнение: «И начинать необходимо с раннего возраста. А к окончанию школы это должен быть здоровый, всесторонне развитый, подготовленный к взрослой жизни молодой человек, способный отвечать за себя и свою будущую семью».

Современное поколение взрослеет и обретает знания значительно быстрее, чем раньше. И это требует изменения отношений к нынешним школьникам. «Сегодня в 10-м классе парень — это уже тот, какими были мы, когда заканчивали вуз и начинали работать. Интернет, другие средства массовой информации… Жизнь подняла человека намного выше. За последние 10 лет вообще космический рывок произошел в развитии человечества. И уже не надо по-старому думать о том, что в школе он еще ребеночек. Он уже не ребенок, а гражданин нашей страны», — сказал Президент.

Александр Лукашенко напомнил, что в Беларуси принято решение об открытии с 1 января 2021 года Национального детского технопарка для одарeнных учащихся из всех регионов страны. Он обратил внимание на необходимость разработать прозрачную и эффективную систему отбора детей для обучения в технопарке: «Давайте сейчас заявим всему обществу, как мы будем отбирать 2-2,5 тыс. ребятишек, которые будут там обучаться. Там должны быть самые-самые, вундеркинды. И кто их будет обучать? Это должны быть наши преподаватели, наши педагоги, потому что они знают, как надо воспитывать и кого надо растить в Беларуси». Важно, чтобы в работе отечественного парка учитывался зарубежный опыт, в частности российского парка «Сириус».

Говоря в целом о системе образования, глава государства позитивно оценил ее эффективность, отметил успехи в подготовке учащихся: «Из года в год наши школьники и студенты показывают высокие результаты на различных международных конкурсах и олимпиадах. Растет экспорт образовательных услуг. К нам за знаниями едут иностранцы, жители ста восьми стран мира, притом развитых стран, где ВВП на душу населения значительно больше, чем в Беларуси». Президент привел в пример Турцию, где недавно находился с визитом. Белорусское образование востребовано среди турков, они уже обучаются в нашей стране и хотели бы направлять сюда больше учащихся.

Александр Лукашенко также выразил убеждение в том, что нет необходимости искусственно нагнетать проблемы в области обучения, особенно относительно преподавания на белорусском и русском языках. «Замечаю: опять пошла эта языковая волна. Я же вас просил: не поднимайте этот вопрос вообще, он закрыт в Беларуси. У нас два государственных языка: русский и белорусский, — сказал он. — Если кто-то хочет потерять разум, он потеряет русский язык. Если хочет потерять свое сердце, он потеряет белорусский язык. Что вы хотите потерять: разум или сердце?»

Лукашенко: инициатива граждан должна стать главной движущей силой развития страны

«Человек, его инициатива и стремление жить лучше должны стать главной движущей силой развития страны на предстоящие годы», — сказал Александр Лукашенко.

По его словам, необходимо активнее вовлекать в систему управления государством молодежь. «Вовремя рассмотреть среди специалистов наиболее перспективных руководителей — с лидерскими качествами, тех, кто хочет работать, чьи мысли и идеи созвучны с целями и задачами развития страны, у кого горят глаза. Там, где есть грамотный и работающий с полной отдачей руководитель, есть и результат», — отметил Президент.

Глава государства обратил внимание на, что общественные организации, в частности «Белая Русь», должны более активно участвовать в подборе и продвижении кадров. «Надо смелее из своих рядов и не только своих подбирать молодежь, рекомендовать и вместе с нашей молодежной организацией выталкивать наверх эту молодежь. У нас нет компартии, которая занималась когда-то этими вопросами, и как занимаются на местах этой работой исполкомы (я это вижу). В этом есть серьезная государственная проблема. Но пока народ не выдвинул, не создал некую партию, у нас есть опора: профсоюзы, «Белая Русь», молодежные, женские организации в конце концов, и ветераны подскажут — вот оно гражданское наше общество. Но это гражданское общество само должно шевелиться, не только плакаться, что где-то кресты снесли. Нет больше у вас проблем. Вы разберитесь, кто эти кресты ставил и кто им разрешал», — подчеркнул он.

Александр Лукашенко добавил, что в формировании кадров очень важную роль играет образование. «Академия управления при Президенте должна формировать национальную управленческую элиту, нацеленную на проведение социально ориентированной экономической политики в интересах народа и государства, и главное — передать им опыт и накопленные знания старших поколений», — сказал глава государства.

Лукашенко: города Беларуси должны утопать в зелени и цветах

«Природный ландшафт Беларуси — наше богатство и гордость. Но и города, особенно жилые массивы, тоже должны утопать в зелени и цветах. В нынешнем году необходимо завершить в основном работу по благоустройству и озеленению страны. Это лейтмотив второго года трилогии «Малой родины». Чистота и эстетика — это не просто наш бренд, это стиль жизни. В конце концов, это же здоровье людей», — сказал Александр Лукашенко.

Он также отметил, что всем белорусам необходимо активнее участвовать в озеленении, высадке деревьев. «Мы все без исключения ответственны за наведение порядка и его поддержание. Все должны подключиться к этой работе — местные власти, организации, предприятия, учреждения и, конечно, сами жители. Нет сомнений в том, что наши люди действительно чувствуют себя хозяевами на своей земле, любят свою малую родину», — подчеркнул глава государства.

Об информационной безопасности

Президент: нужно действовать на упреждение информационных угроз

Как отметил глава государства, сегодня основные угрозы государству формируются не на поле боя, а в информационном пространстве.

Коммуникационные технологии в Беларуси развиваются активно — в 2018 году по этому показателю страна заняла 38-е место почти из 200 государств. Вместе с тем эта технологичность открывает и новые возможности для преступного вмешательства, несанкционированного получения и использования данных, в том числе личных. В прошлом году количество выявленных киберпреступлений выросло в полтора раза.

Ответные векторы государственной политики обозначены в недавно принятой Концепции информационной безопасности. Александр Лукашенко обратил внимание, что нужны конкретные шаги по ее реализации — это задача Государственного секретариата Совета безопасности и соответствующих министерств и ведомств.

Президент также затронул вопросы борьбы с преступностью и правонарушениями. «В целом общественный порядок и спокойствие граждан в стране обеспечиваются на должном уровне благодаря нашей милиции, Комитету государственной безопасности и другим. Правоохранительные органы держат ситуацию под контролем. Количество особо тяжких преступлений за последние 4 года уменьшилось почти на четверть. В любой части Беларуси люди могут спокойно жить и трудиться, не опасаясь за собственную безопасность», — сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко выступил против предложений «закрыть» в Беларуси интернет

Президент констатировал возрастающее внешнее и внутреннее медиадавление. По его мнению, ситуация давно требует принятия решительных мер по укреплению информационной безопасности страны.

В первую очередь это касается интернета — основного источника информации для большинства людей, и особенно беспокоит массовое распространение там откровенно ложной и провокационной информации. Вместе с тем глава государства против предложений «закрыть» интернет.

«Если кто-то, а ко мне приходят разные люди с предложениями, хочет «закрыть» интернет, какой-то отдельный интернет создать — это все чепуха», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Вместо «закрытия» глава государства призвал чиновников лучше работать в интернете. «Вы там еще не были и не работали, а уже предлагаете все закрыть, всех задушить, всех выбросить», — сказал он. Вместо этого глава государства поручил обратить внимание на разного рода страницы, в том числе создаваемые в социальных сетях. «Тут и соседи нам «помогают», и те, кто в Беларусь приехал работать. Вот тем надо сначала мозги вправить. Приехал в страну — работай как надо, — сказал Александр Лукашенко. — Боремся не с тем, с кем надо бороться, и не теми методами».

По его мнению, бороться надо адекватными ситуации методами, однако перебора не должно быть. «Но если уже ввязались в драку — ну так боритесь, воюйте и побеждайте», — резюмировал глава государства.

О внешней политике и мировой экономике

Лукашенко: напряженный диалог США, Китая, Индии и России создает некомфортную реальность для всего мира

«Новую реальность, мягко говоря, некомфортную для всего мирового сообщества, создает напряженность политического диалога крупнейших мировых держав — США, Китая, отчасти Индии и России», — сказал Александр Лукашенко.

Ломаются механизмы глобального сдерживания, а намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности грозит непредсказуемыми последствиями, обратил внимание Президент.

«Нас не может не беспокоить усиление военных сил НАТО и США в соседних государствах. Это реалии, которые требуют укрепления боевой мощи Вооруженных Сил Беларуси, принятия мер для обеспечения нашей безопасности», — отметил глава государства.

Беларусь, совершенствуя обороноспособность, насколько возможно развивает взаимодействие в формате ОДКБ, принимает участие в маневрах, повышает эффективность региональной группировки войск. Совместно с главным союзником страна готовится к проведению белорусско-российского учения «Щит Союза — 2019».

Президент Беларуси: жизненно необходимо сохранить благополучную Европу

Президент убежден, что преодолеть существующие противоречия на планете, в том числе на общем пространстве Евро-Атлантики, можно только начав широкий стратегический диалог. «Будет это называться «Хельсинки-2″ или как-то иначе — не имеет значения. Главное, чтобы был результат. Неважно, где это будет, неважно, кто инициатор. Это не стоит того, чтобы люди гибли из-за нашей политической безалаберности, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Для нас жизненно необходимо сохранение мирной, благополучной Европы — нашего общего дома. К этому сегодня мы призываем всех наших партнеров».

Глава белорусского государства считает ненормальным, что «в Европе не просто конфликт — война идет». «Мы на уровне Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, на уровне глав государств собраться не можем. Ведь кому-то это невыгодно», — сказал Александр Лукашенко.

Белорусский лидер обратил внимание, что за Минском закрепился статус нейтральной переговорной площадки для контактов по самым трудным вопросам международной повестки дня. «Мы это ценим, этим гордимся. И мы делаем и будем делать все возможное для того, чтобы на близкую нам украинскую землю вернулись мир и согласие», — отметил глава государства. Александр Лукашенко акцентировал, что это дело не только Украины. Происходящее в этой стране очень волнует Беларусь, поскольку происходит у ее порога.

Беларусь сегодня интересна не только с точки зрения туризма. «Она комфортная для жизни. Безопасная, уютная, красивая. Но сохранять наше внутреннее равновесие, находясь на географическом перекрестке Европы, на стыке геополитических интересов крупных мировых держав и союзов, очень непросто. И это приоритетная задача белорусской дипломатии», — сказал Президент.

«Мы помним уроки прошлого. Анализируем актуальную международную обстановку. Сегодня она объективно усложняется. Поэтому делаем все, чтобы не оказаться на острие блокового противостояния между Востоком — Западом и предостеречь мир от нового цивилизационного разлома. В этом состоит главная цель нашей внешней политики, наших мирных инициатив по сближению различных интеграционных форматов, а также повышению доверия и безопасности», — резюмировал белорусский лидер.

Лукашенко: мировая торговля становится заложницей политических маневров

«Мы не обладаем большими запасами сырьевых ресурсов, поэтому тем более должны делать ставку на экспорт высокодоходных товаров и услуг. Но сегодня мало просто произвести хороший товар и найти рынок сбыта. Мировая торговля, к сожалению, становится заложницей политических маневров», — констатировал Александр Лукашенко.

Прошлый год Президент назвал годом торговых войн. «И в текущем году они продолжаются. Это не только санкционное противостояние. Используется широкий арсенал недопустимых мер — давление, дискриминация, шантаж, запреты, — обратил он внимание. — Некоторые страны ввели односторонние ограничения в торговле даже в отношении своих важнейших, ближайших внешнеэкономических партнеров. В том числе, как вы знаете, и по отношению к Беларуси».

По словам главы государства, важнейшей задачей для страны остается развитие экспорта. «При этом высокая доля внешнеторгового товарооборота не только приносит плоды, но и формирует риск зависимости от внешней конъюнктуры», — заметил Александр Лукашенко.

Поэтому так важно найти свои ниши на мировом рынке, производить товары и оказывать услуги, которые имеют устойчивый спрос, высокую конкурентоспособность, стабильную рентабельность. «Правительство должно предлагать эффективные, востребованные инструменты поддержки экспорта», — добавил Президент.

ЕАЭС должен стать полноценным экономическим союзом с равными условиями для участников — Лукашенко

Глава государства подчеркнул, что Беларуси не важна интеграция ради интеграции. «Мы рассчитываем на достижение конкретных целей, которые дадут осязаемый результат для экономик и народов наших стран. ЕАЭС должен стать полноценным экономическим союзом с равными условиями для его участников. Решение этой задачи станет приоритетным направлением нашего председательства в этой организации в 2020 году», — сказал Александр Лукашенко.

«Сегодня Беларусь готова играть более значимую роль торгового канала для многомиллионного рынка Евразийского экономического союза и стран СНГ с Европейским союзом», — добавил Президент.

Говоря о приоритетах внешней политики на Востоке, глава государства отметил, что здесь усилия направлены на активное участие в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве. Беларусь неизменно следует взятому 20 лет назад курсу на создание Союзного государства. В числе приоритетов Александр Лукашенко назвал и сотрудничество в СНГ, отметив, что для многих входящих в него стран это фактически единственная площадка не только для торгового, но и политического диалога.

Лукашенко: Беларусь — крепчайшая нить в полотне Шелкового пути

Президент отметил, что Китайская Народная Республика — важнейший стратегический партнер Беларуси. Взаимодействие двух стран вошло в новую эпоху — с особым уровнем доверительного всестороннего стратегического взаимовыгодного партнерства. Эта тема будет обсуждаться на следующей неделе во время визита белорусского лидера в Китай.

Беларусь сегодня играет важную роль в реализации международной инициативы Китая. «Беларусь — крепчайшая нить в полотне Шелкового пути!» — подчеркнул глава государства.

По словам Президента, Беларусь также стремится к тому, чтобы одной из опор ее внешней торговли, сопоставимой с Евразийским экономическим союзом, стал Евросоюз. «Сегодня мы, возможно, как никто другой в Европе, заинтересованы в реформе Евросоюза и его укреплении, но не разрушении. Но хочу, чтобы европейцы еще раз услышали: для нас одной из ключевых, фундаментальных, составляющих прав человека, безопасности страны была и остается социально-экономическая сфера, благосостояние народа», — обратил внимание Александр Лукашенко.

Белорусский лидер глубоко убежден, что «в нестабильном обществе, где зашкаливают бедность и преступность, где разгул террора, базовые права и свободы человека не могут быть обеспечены по определению».

Выстраивается конструктивный диалог с Соединенными Штатами Америки. «Да, у нас есть отдельные разногласия, но мы готовы искать точки соприкосновения в сферах, которые представляют взаимный интерес», — обозначил позицию Беларуси глава государства.

В направлении так называемой дальней дуги наращивается сотрудничество со странами Латинской Америки. «Мы активны на Ближнем Востоке, а в последнее время в Африке, Азии, где партнерство с рядом государств без преувеличения приобрело полномасштабный характер. Тем более что политические контакты на высшем уровне обеспечивают благоприятную атмосферу для продвижения экономических интересов нашей страны», — заметил Александр Лукашенко.

О выборах и изменении Конституции

Президентские выборы в Беларуси пройдут в 2020 году

Президент отметил, что политически активную часть общества волнует вопрос предстоящих избирательных кампаний: «Не знаю, почему вдруг это стало какой-то темой для споров. У нас есть закон, Конституция. Вы прекрасно понимаете, что я не буду здесь крутить-вертеть и искать какую-то выгоду для сохранения власти. Некоторые так называемые политики предлагают провести выборы Президента в этом году, ссылаются на стабильную экономическую ситуацию, более-менее благоприятные условия».

«Снова повторю: не будем подстраиваться под какие-либо выгодные факторы, ориентироваться на какой-то подходящий момент. Президентские выборы должны состояться в 2020 году. В 2020 году они и пройдут, что бы ни случилось в нашей стране. Мы не будем играть с народом, устраивать политические игры под какую-то одну фигуру. Президентские выборы пройдут в строгом соответствии с законом в установленные Конституцией сроки», — заявил глава государства.

Лукашенко объявил о проведении в 2019 году парламентских выборов

«Президентские выборы пройдут в строгом соответствии с законом в установленные Конституцией сроки. Избирательная кампания должна, как и всегда, пройти спокойно и организованно. В этом году состоятся выборы в Палату представителей и Совет Республики. Они станут экзаменом не только для кандидатов в депутаты и всей вертикали власти, но и для каждого избирателя», — заявил глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что пока не определялся по дате, но отметил, что, если это приемлемо по закону, то выборы можно было бы приурочить ко Дню Октябрьской революции. «Есть хороший праздник. 7 ноября — выходной день. По-моему, приемлемо. Давайте будем к этой дате близко ориентироваться без всяких идеологических посылов», — сказал Президент.

Он подчеркнул, что у разных людей могут быть разные взгляды на события Октябрьской революции, но это было в истории, и отказываться от этого нельзя. Более того, это своего рода урок, что может произойти, когда страна втянута в войны и доведена до нищеты. «Это народ перевернул (страну. — Прим. БЕЛТА). Он не захотел жить в этой системе. Это для нас урок. И еще много людей, которые отмечают этот праздник, живут им. Ну и Господь с ними, чего мы должны быть против этого. Поэтому если это приемлемо, давайте ориентироваться на эту дату (для проведения парламентских выборов. — Прим. БЕЛТА). Я обещаю вам, что в ближайшее время по закону будет принято соответствующее решение», — заявил белорусский лидер.

«Никаких игр, еще раз подчеркиваю. Выходите и боритесь. Стране нужен действенный, активный, мощный парламент, в котором должна быть представлена молодежь, ветеранам должна быть предоставлена возможность побороться, а органы власти я попрошу поддержать их. Им надо помогать. И не надо бояться выдвигать свои кандидатуры, бороться — от партий, организаций. Это и есть предвыборная кампания, это и есть выборы, — сказал глава государства. — Но только без дури. Без забора крови, без дебатов на стадионах и прочего (отсылка к событиям избирательной кампании в Украине. — Прим. БЕЛТА). Идите к людям. Там основной фронт политической борьбы».

Александр Лукашенко особо подчеркнул роль будущего состава парламента: «Нам нужен очень талантливый парламент. Потому что он станет эпицентром выработки Основного Закона вместе с Президентом. Нам — будущим парламентариям и мне — ставить окончательную точку в обновленной Конституции нашей страны».

Президент уверен, что парламентарии, как никто другой, должны тонко чувствовать настроения общества, знать нужды избирателей и реагировать на них, работать на единую цель — построение государства для народа.

«В Беларуси — народная власть. Она живет реальными заботами людей, а не личными экономическими интересами и амбициями политиков. В Овальном зале должен вестись конструктивный диалог с теми, кто независимо от политических взглядов, мнений или позиций стоит на страже интересов народа и видит нашу страну свободной, миролюбивой, мирной и сильной», — резюмировал белорусский лидер.

Как ранее сообщалось БЕЛТА, срок нынешних полномочий у парламента и Президента истекает в один год — 2020-й. Закон не запрещает проводить эти избирательные кампании одновременно. Однако в Беларуси сложилась практика, что выборы главы государства не совмещаются ни с какими другими.

Изменения в Конституцию должны отвечать интересам Беларуси на современном этапе — Лукашенко

«Убежден, что взвешенная и продуманная работа экспертного сообщества приведет к созданию обновленного Закона, отвечающего интересам нашей страны и наших граждан на современном этапе», — заявил глава государства.

По словам Александра Лукашенко, исходя из меняющихся реалий, новых социальных и экономических задач, стоящих перед страной, планомерно проводится работа по совершенствованию законодательства. «Продумывая на перспективу направления развития страны, можем говорить о подготовке изменений в Основной Закон», — сказал он.

Предложениями по корректировке Конституции занимаются судьи Конституционного суда. «Они специалисты высокого класса, на которых большая ответственность за выверенность, актуальность изменений. К решению этой непростой задачи привлечены общественность и ученые, — отметил белорусский лидер. — Недавно мы, можно сказать, вышли на новый этап. Я поручил главе Администрации Президента, основываясь на разного рода предложениях по Конституции, начать новый этап с помощью наших ученых — грамотных людей, представителей общественности. На следующем этапе мы подключим и отдельных членов наших партийных организаций — тех партий, которые реально существуют. Для того, чтобы это был выверенный документ для обсуждения на уровне Президента».

Глава государства констатировал, что в СМИ, интернете постоянно интересуются тем, какие именно произойдут изменения. «Говорить о вариантах не стоит. Это только варианты. Мы еще не выработали даже концепцию изменения Конституции. Она появится тогда, когда я получу окончательные предложения от разных слоев нашего общества», — подчеркнул белорусский лидер.

Вместе с тем, высказывая личную точку зрения, Александр Лукашенко отметил, что оставить Конституцию в нынешнем виде своему преемнику он не хотел бы: «Я бы не хотел. Да мы и этап тот уже прошли, когда нам нужна была сильная власть — вот такая, как у нас есть. Надо не властью делиться (власть неделима). Надо нагружать властными полномочиями другие структуры и ветви власти. Чтобы за экономику, к примеру, отвечало правительство вместе с парламентом. Национальный банк не должен быть в стороне. Контроль будет осуществляться по разным направлениям — у нас уже варианты отработаны — тот же Комитет госконтроля, другие министерства и ведомства».

«Что касается будущего главы государства, он должен быть главой государства, он не должен так много мотаться по полям и фермам. Я недавно упрекнул правительство: слушайте, люди не видят вас там, на фермах, на полях, — добавил глава государства. — Надо идти туда, заниматься своими функциями. У нас система так выстроена. Пришло время на это посмотреть. И оставить функции и полномочия Президенту те, которые он должен исполнять как глава государства».

«Мы разберемся в новой Конституции вместе с вами, какой она должна быть для наших людей. Но мы не будем рубить страну на части. Вот, полная свобода и ответственности нет… Я, сидя в парламенте, это уже все проходил. Поэтому мы не хотим возвращаться к тому, что было. И то, что не получилось у наших соседей, — нам надо учиться на ошибках других. Придет время, мы вместе с вами сядем за «парту», возьмем ручки и начнем писать наш Основной Закон. Но он будет во многом обновлен. И этот Закон не то что создаст новую какую-то политическую структуру и прочее — он будет продолжением того, что мы с вами сделали», — заключил Александр Лукашенко.

Мерике Кокаев,

Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонии в Беларуси:

«Выступление Президента Беларуси с ежегодным Посланием белорусскому народу и Национальному собранию затрагивало практически все стороны жизни страны. Александр Лукашенко очень эмоционально выступает, искренне, и чувствуется, что он готов ответить на все вопросы, которые интересуют людей».

Виорел Мошану,

Чрезвычайный и Полномочный Посол Румынии в Беларуси:

«Александр Лукашенко в Послании затронул очень важные темы, в том числе международной тематики. Четко определены многие вопросы дальнейшего развития белорусской внешней политики. Для дипломатического корпуса, который присутствовал на мероприятии, безусловно, эти вопросы были в числе приоритетных».

Лидия Ермошина,

председатель Центризбиркома:

«Послание прошло на одном дыхании и было очень интересным. А самое главное — я получила конкретные ответы на интересующие вопросы».