Халвичный кулич, пасхальный салат и «гнездышки». Небанальные рецепты на Пасху

Источник материала: Tut.by

Пасха у католиков уже завтра. А значит, будет кулич, крашеные яйца и творожная пасха — стандартный ежегодный набор. Как насчет разнообразия? Сдобный кулич предлагаем вам заменить на необычную вариацию с халвой, а еще попробовать два новых и очень вкусных рецепта с символическим присутствием яиц.

Халвичный кулич



Источник рецепта и фото: say7.info

Ингредиенты: Яйца — 2 шт.;

Сливочное масло — 100 г;

Сахар — 100 г;

Халва — 150 г;

Разрыхлитель — 2 ч.л.;

Мука — 100−150 г.

Как готовить?

Халву нарезать. Масло растереть с сахаром. Добавить яйца. Перемешать и добавить халву. Добавить разрыхлитель и муку. Перемешать. Форму немного смазать маслом. Выложить тесто. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать в течение 35−40 минут.

«Гнездышки»



Источник рецепта и фото: tvoirecepty.ru

Ингредиенты: Картофель — 500 г;

Куриное филе — 150 г;

Болгарский перец — 150 г;

Лук — 100 г;

Зелень — по вкусу;

Сметана (или майонез) — по вкусу;

Перепелиные яйца — 9−12 шт.;

Соль, перец — по вкусу;

Растительное масло — для жарки.

Как готовить?

Куриное филе отварить до готовности (варить около 20 минут после закипания). Готовое филе остудить. Мелко нарезать. Лук мелко нарезать. Залить его кипятком. Оставить на 10 минут. Промыть в холодной воде. Перец очистить от семян. Нарезать кубиками. Зелень мелко нарезать. Смешать филе, перец, лук, зелень. Посолить, поперчить. Добавить немного сметаны (около 1−2 ст.л.). Перемешать. Картофель нарезать очень тонкой соломкой. В большом количестве разогретого масла пожарить картофель до золотистого цвета. Жарить лучше небольшими порциями. Готовый картофель промокнуть бумажным полотенцем, чтобы убрать излишки жира. На тарелки выложить салат. На салат выложить картофель. В серединку выложить яйца.

Пасхальный салат



Источник рецепта и фото: povar.ru

Ингредиенты: Черри — 300 г;

Салат — 125 г;

Сыр чеддер — 100 г;

Яйцо куриное — 1 шт;

Мука пшеничная высшего сорта — 40 г;

Молоко — 20 мл;

Чеснок — 1 зубчик;

Лук — 20 г;

Петрушка (зелень) — 20 г;

Оливковое масло — 2 ст. л;

Молотая паприка — 1 ст. л;

Миндаль молотый — 30 г;

Соль — 1 ч. л.

Как готовить?

Помидоры помыть, разрезать пополам, если черри крупные. Сыр чеддер (для этого рецепта лучше брать сыры твердых сортов) порезать крупным кубиком. Отделить белок и желток. Молоко нагреть, добавить желток, перемешать и всыпать просеянную муку, замесить кляр — посолить и приправить молотой паприкой. Белок взбить и аккуратно подмешать в кляр. Кубики сыра обмакнуть в кляре. В горячем оливковом масле распустить зубчик чеснока (не очищая, раздавить плоской стороной ножа), обжарить сыр до румяной корочки. Выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки жира. На пасхальное блюдо выложить подушку из листьев салата, распределить половинки черри и кубики сыра, добавить рубленый шнитт-лук и петрушку. Посыпать молотым миндалем и паприкой.

Светлого праздника и приятного аппетита!