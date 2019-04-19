Для нас это важно. Послание Президента к белорусскому народу и Национальному собранию

Источник материала: Вороновская газета











Вероника Ёдчик, главный санитарный врач Вороновского района:

— Послание Президента получилось очень информативным и лаконичным. Больше всего меня заинтересовал блок о медицине. С Главой государства солидарна в главном — формирование стратегии по сохранению и укреплению здоровья наших граждан должно идти через создание единой профилактической среды и поддержки здоровья на всех этапах жизни человека. Физическое, социальное и духовное благополучие людей является той самой основой, которая обеспечит каждому человеку надлежащее качество жизни, а стране в целом — устойчивый социально-экономический рост.

Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить нас от всех болезней. Охрана собственного здоровья — это непосредственная обязанность каждого гражданина нашей страны. С раннего возраста необходимо правильно питаться, вести активный образ жизни, закаливаться, заниматься физкультурой и спортом, соблюдать правила личной гигиены… Словом, добиваться разумными путями подлинной гармонии здоровья. Лично я также вести здоровый образ жизни, позитивно воспринимать окружающий мир и на своем примере показывать это коллегам. Да и в коллективном договоре Вороновского районного ЦГЭ заложено материальное поощрение сотрудников, ведущих здоровый образ жизни.







Ирина Щеглик, специалист юридического сектора Вороновского райисполкома:

— В нынешнем Послании Александр Григорьевич Лукашенко, как всегда, поднял актуальные для белорусского общества проблемы. Как мама особое внимание обратила на те аспекты, которые касались семьи. Полностью разделяю слова Президента о том, что главным для любой семьи, ее становления и роста остается решение жилищного вопроса. Даже спустя годы помню, насколько волнительным для моей немногочисленной семьи было получение ключей от собственной квартиры. А для многодетных семей особенно нужно комфортное жилье, чтобы каждый ребенок мог рассчитывать на личное пространство. Немаловажным является и решение Главы государства о продлении программы семейного капитала на пятилетней срок. Только при поддержке и заботе государства многодетные семьи могут уверенно смотреть в завтра и вырастить достойных граждан своей страны.