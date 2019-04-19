Дружной толокой обновили Бенякони

Источник материала: Вороновская газета





Сегодня в Беларуси проходит республиканский субботник. На Вороновщине к марафону чистоты активно приступили еще на прошлой неделе. Несколько масштабных уборок прошло и на текущей.

В генеральной уборке Беняконей приняли участие около тридцати работников райисполкома. К ним присоединились и жители населенного пункта.

Агрогородок — ворота в Европу. И в преддверии ІІ Европейских игр ему нужно уделить пристальное внимание. В первую очередь позаботиться об эстетическом виде дворовых территорий, например, надо покрасить железобетонные заборы. За счет средств бюджета Беняконского сельсовета было закуплено 564 килограмма краски и 100 кг грунтовки. А дальше — дело за трудолюбивыми руками.







В минувшую среду представители райисполкома, а также примкнувшие к ним работники местного сельисполкома и КСУП «Элит-Агро Больтиники» дружно принялись за работу. Вначале мужчины подготовили к покраске заборы, затем приступили к благоустройству территории пустующего дома. Они очистили ее от зарослей кустарника и убрали от захламления. Женщины взялись за кисточки. К вечеру бетонные заборы возле пустующих домов, а также дворов пожилых, одиноко проживающих людей засияли новыми красками.

Вышли на субботник и сами беняконцы. Кто на прошлой неделе, а кто и в этот же день. Возле своего дома хлопотали супруги Александр и Веста Мелько.







— Вот так сообща жителям Беняконей нужно каждой весной выходить на субботник. Тогда наш любимый агрогородок действительно преобразится, — уверены они.

Как только весна вступает в свои права, в родительский дом из Вильнюса каждые выходные спешит Елена Волохович. Здесь работы невпроворот: нужно помочь сестре, страдающей недугом, и в посадке огорода, и в разбивке цветников, и в облагораживании территории. Трудиться возле отцовского дома не в тягость, считает женщина. Пока он досмотрен, память о родителях жива.











Вот так общими усилиями центральная улица Беняконей приобретает ухоженный вид. Однако и другие уголки агрогородка ждут хозяйской руки.

Марина КОНДРАТОВИЧ,

Фото автора.