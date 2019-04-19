ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дружной толокой обновили Бенякони

20.04.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Дружной толокой обновили Бенякони

Сегодня в Беларуси проходит республиканский субботник. На Вороновщине к марафону чистоты активно приступили еще на прошлой неделе. Несколько масштабных уборок прошло и на текущей.

В генеральной уборке Беняконей приняли участие около тридцати работников райисполкома. К ним присоединились и жители населенного пункта.

Агрогородок — ворота в Европу. И в преддверии ІІ Европейских игр ему нужно уделить пристальное внимание. В первую очередь позаботиться об эстетическом виде дворовых территорий, например, надо покрасить железобетонные заборы. За счет средств бюджета Беняконского сельсовета было закуплено 564 килограмма краски и 100 кг грунтовки. А дальше — дело за трудолюбивыми руками.


Дружной толокой обновили Бенякони

 

В минувшую среду представители райисполкома, а также примкнувшие к ним работники местного сельисполкома и КСУП «Элит-Агро Больтиники» дружно принялись за работу. Вначале мужчины подготовили к покраске заборы, затем приступили к благоустройству территории пустующего дома. Они очистили ее от зарослей кустарника и убрали от захламления.  Женщины взялись за кисточки. К вечеру бетонные заборы возле пустующих домов, а также дворов пожилых, одиноко проживающих людей засияли новыми красками.

Вышли на субботник и сами беняконцы. Кто на прошлой неделе, а кто и в этот же день. Возле своего дома хлопотали супруги Александр и Веста Мелько. 


Дружной толокой обновили Бенякони

— Вот так сообща жителям Беняконей нужно каждой весной выходить на субботник. Тогда наш любимый агрогородок действительно преобразится, — уверены они.

Как только весна вступает в свои права, в родительский дом из Вильнюса каждые выходные спешит Елена Волохович. Здесь работы невпроворот: нужно помочь сестре, страдающей недугом, и в посадке огорода, и в разбивке цветников, и в облагораживании территории. Трудиться возле отцовского дома не в тягость, считает женщина. Пока он досмотрен, память о родителях жива.


Дружной толокой обновили Бенякони
Дружной толокой обновили Бенякони

Вот так общими усилиями центральная улица Беняконей приобретает ухоженный вид. Однако и другие уголки агрогородка ждут хозяйской руки.

Марина КОНДРАТОВИЧ,

Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Беларуси проходит республиканский субботник. На Вороновщине к марафону чистоты активно приступили еще на прошлой неделе. Несколько масштабных уборок...
 
Новости дня
Новости разные
 
КУП «ЖРЭС» вышло на субботник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
20.04.2019
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика