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В Казахстане на трассе опрокинулся пассажирский автобус: 11 человек погибли, около 30 в больнице

20.04.2019 10:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Казахстане в аварии с участием пассажирского автобуса погибли 11 человек, 29 в больнице, сообщает МВД страны.

Авария произошла утром 20 апреля на трассе Алматы — Ташкент. Toyota Camry столкнулся с припаркованным на обочине дороги грузовым автомобилем. Пассажирский автобус пытался избежать столкновения с участниками аварии — и опрокинулся.

На месте погибли 8 человек, 32 человека были доставлены в больницы, трое умерли уже там.

В аварийно-спасательных работах задействованы порядка 50 человек и 15 единиц техники оперативно-спасательных служб, медицины катастроф и полиции области, а так же вертолеты «Казавиаспаса».

 
 
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