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В Казахстане на трассе опрокинулся пассажирский автобус: 11 человек погибли, около 30 в больнице
Источник материала: Tut.by
В Казахстане в аварии с участием пассажирского автобуса погибли 11 человек, 29 в больнице,
Авария произошла утром 20 апреля на трассе Алматы — Ташкент. Toyota Camry столкнулся с припаркованным на обочине дороги грузовым автомобилем. Пассажирский автобус пытался избежать столкновения с участниками аварии — и опрокинулся.
На месте погибли 8 человек, 32 человека были доставлены в больницы, трое умерли уже там.
В аварийно-спасательных работах задействованы порядка 50 человек и 15 единиц техники оперативно-спасательных служб, медицины катастроф и полиции области, а так же вертолеты «Казавиаспаса».
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Авария произошла утром 20 апреля на трассе Алматы - Ташкент.
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