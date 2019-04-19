В Казахстане на трассе опрокинулся пассажирский автобус: 11 человек погибли, около 30 в больнице

Источник материала: Tut.by

В Казахстане в аварии с участием пассажирского автобуса погибли 11 человек, 29 в больнице, сообщает МВД страны.

Авария произошла утром 20 апреля на трассе Алматы — Ташкент. Toyota Camry столкнулся с припаркованным на обочине дороги грузовым автомобилем. Пассажирский автобус пытался избежать столкновения с участниками аварии — и опрокинулся.

На месте погибли 8 человек, 32 человека были доставлены в больницы, трое умерли уже там.

В аварийно-спасательных работах задействованы порядка 50 человек и 15 единиц техники оперативно-спасательных служб, медицины катастроф и полиции области, а так же вертолеты «Казавиаспаса».