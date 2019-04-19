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Бесплатный билет на фестиваль с Лободой и «Ляписом-98» не хотите? А его реально можно получить
Источник материала: Tut.by
20 апреля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет
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Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.
Итак, в розыгрыше участвуют 10 парных билета. Соответственно, победителей будет 10, они смогут взять с собой еще одного человека. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 25 апреля, а призеров объявят в приложении «Афиши» в пятницу, 26 апреля.
Грандиозный Bright Festival с участием «Ляписа-98» и другими артистами пройдет 11 мая на минском стадионе «Динамо». Фест начнется уже в 15.00 активацией более 50 развлекательных зон на территории стадиона со стороны улицы Кирова. В рамках фестиваля будет организована работа спортивных площадок, встреча со звездами белорусского спорта, представление молодежных субкультур, спортивные и творческие состязания, песенные и танцевальные батлы, представление творческих молодежных проектов, зоны активного отдыха, зона релаксации, конкурсы, фотозоны, мастер-классы и многое другое. Музыкальная программа фестиваля начнется в 18.00. Кроме Светланы Лободы и Ляписа, на фесте примут участие J: МОРС и «Каста».
Участие в розыгрышах
Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».
Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.
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20 апреля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на Bright Festival, хедлайнерами которого...
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