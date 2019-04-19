Шенгенские визы для детей и подростков станут бесплатными

Источник материала: Виртуальный Брест

Парламент Евросоюза одобрил инициативу Еврокомиссии упростить выдачу шенгенских виз путешественникам с хорошей визовой историей. Об этом сообщается на официальном портале Еврокомиссии.



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Теперь путешественники смогут подавать свои заявки на визы за полгода до планируемой поездки вместо нынешних трех месяцев.

Там, где это возможно, туристы будут заполнять и подписывать свои заявки в электронном виде.

Также планируется освободить от визовых сборов лиц в возрасте от 6 до 18 лет.

Кроме этого, туристы c «положительной историей» поездок в Евросоюз смогут получать многократные визы с постепенным увеличением срока действия от 1 года до максимальных 5 лет.