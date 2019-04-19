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Шенгенские визы для детей и подростков станут бесплатными
20.04.2019 10:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Парламент Евросоюза одобрил инициативу Еврокомиссии упростить выдачу шенгенских виз путешественникам с хорошей визовой историей. Об этом
Там, где это возможно, туристы будут заполнять и подписывать свои заявки в электронном виде.
Кроме этого, туристы c «положительной историей» поездок в Евросоюз смогут получать многократные визы с постепенным увеличением срока действия от 1 года до максимальных 5 лет.
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Парламент Евросоюза одобрил инициативу Еврокомиссии упростить выдачу шенгенских виз путешественникам с хорошей визовой историей. Об этом сообщается на...
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