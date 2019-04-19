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В аг. Ленинский устанавливают статую Николая Радзивила Чёрного с "Берасцейскай библией"
20.04.2019 10:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вот такая красота будет скоро встречать гостей и жителей аг.Ленинского - статуя святой Ефросинии Полоцкой и Николая Радзивила Чёрного с "Берасцейскай библией".
А так же свой межевой знак со всеми населенными пунктами сельсовета это будет хороший подарок агрогородку в предверии II Европийских игр от наших мастеров: резчиков по дереву и ковке по металу!
Знак уже поставили, сейчас монтируется фонарь, статуи тоже готовят - покрывают защитными маслами для сохранности.
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