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На субботнике в Ленинском сельском Совете проводят благоустройство воинских захоронений
20.04.2019 10:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Трудом мы вспомним, подвиг - тех времен! Под таким девизом проходит в этом году благоустройство воинских захоронений, памятников, братских могил времен Великой Отечественной войны и сражений различных эпох в Ленинском сельском Совете.
Сегодня, все вместе: трудовой коллектив сельсовета, 9-ки Ленинской школы во главе с педагогами, старосты и жители деревень Бусней и Чижевщина вышли на общее дело - весеннее благоустройство памятных для нашей общей истории мест!
Ничто не осталось забытым: заиграли новыми красками обелиски и памятники ВОВ и сражений 1794 годов в деревнях Бусни, Чижевщина, Ходосы и аг.Ленинском!
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Трудом мы вспомним, подвиг - тех времен! Под таким девизом проходит в этом году благоустройство воинских захоронений, памятников, братских могил времен Великой...
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