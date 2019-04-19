ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На субботнике в Ленинском сельском Совете проводят благоустройство воинских захоронений

20.04.2019 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Трудом мы вспомним, подвиг - тех времен! Под таким девизом проходит в этом году благоустройство воинских захоронений, памятников, братских могил времен Великой Отечественной войны и сражений различных эпох в Ленинском сельском Совете.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65452.php

На субботнике в Ленинском сельском Совете проводят благоустройство воинских захоронений

Сегодня, все вместе: трудовой коллектив сельсовета, 9-ки Ленинской школы во главе с педагогами, старосты и жители деревень Бусней и Чижевщина вышли на общее дело - весеннее благоустройство памятных для нашей общей истории мест!


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65452.php

На субботнике в Ленинском сельском Совете проводят благоустройство воинских захоронений

Ничто не осталось забытым: заиграли новыми красками обелиски и памятники ВОВ и сражений 1794 годов в деревнях Бусни, Чижевщина, Ходосы и аг.Ленинском!

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Трудом мы вспомним, подвиг - тех времен! Под таким девизом проходит в этом году благоустройство воинских захоронений, памятников, братских могил времен Великой...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Казахстане на трассе опрокинулся пассажирский автобус: 11 человек погибли, около 30 в больнице
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
20.04.2019
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика