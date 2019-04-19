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В Ляховичах для велосипедистов установили на улице насос и ключ
20.04.2019 10:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Эта новость порадует велосипедистов. Для них постарались ляховичские коммунальники — установили приспособление для оказания скорой помощи двухколёсным. На металлической платформе укреплён насос и универсальный ключ.
Пользуйтесь, на здоровье!
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Эта новость порадует велосипедистов. Для них постарались ляховичские коммунальники — установили приспособление для оказания скорой помощи двухколёсным. На...
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