Состоялась лекция «Брестская уния в истории Бреста и судьбах европейской цивилизации»

Источник материала: Виртуальный Брест

18 апреля 2019 г. в Брестской областной библиотеке им. М. Горького прошла лекция «Брестская уния в истории Бреста и судьбах европейской цивилизации», вторая из серии открытых публичных лекций, посвящённых основным культурным символам нашего города.



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С лекцией выступил кандидат исторических наук, доцент кафедры истории славянских народов исторического факультета БрГУ им. А. С. Пушкина Свирид Александр Николаевич. В своём выступлении он раскрыл предпосылки, причины, принятие и эволюцию Брестской церковной унии, упомянул основные научные работы и учёных, занимающихся исследованием данной темы.



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Библиотека экспонировала книжную выставку «Брэст. 1000 гадоў гісторыі», представляющую историю и судьбу нашего города через документы и материалы из фондов отдела краеведческой литературы и библиографии и сектора редкой книги Брестской областной библиотеки им. М. Горького. Модератор мероприятия сделал акцент непосредственно на разделе «Брестская уния», который был проиллюстрирован разными видами документов: книгами, периодическими изданиями, редкими изданиями и ксерокопиями из фонда Библиотеки.