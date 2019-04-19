|
После возмещения брестским блогером морального вреда сотрудники милиции перечислят эти деньги детским домам
20.04.2019 10:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
18 апреля суд Ленинского района Бреста признал брестского блогера Сергея Петрухина виновным по ч. 2 ст. 188 УК Беларуси (клевета) и ч. 2 ст. 189 УК (оскорбление) и назначил наказание в виде штрафа в размере 360 базовых величин (9180 рублей). В пользу четырех сотрудников милиции
ФОТО: pixabay
Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Илья Помин сообщил, что сотрудники милиции приняли решение перечислить деньги детским домам после вступления приговора в законную силу:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После возмещения брестским блогером морального вреда сотрудники милиции перечислят эти деньги детским домам
18 апреля суд Ленинского района Бреста признал брестского блогера Сергея Петрухина виновным по ч. 2 ст. 188 УК Беларуси (клевета) и ч. 2 ст. 189 УК (оскорбление) и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)