После возмещения брестским блогером морального вреда сотрудники милиции перечислят эти деньги детским домам

Источник материала: Виртуальный Брест

18 апреля суд Ленинского района Бреста признал брестского блогера Сергея Петрухина виновным по ч. 2 ст. 188 УК Беларуси (клевета) и ч. 2 ст. 189 УК (оскорбление) и назначил наказание в виде штрафа в размере 360 базовых величин (9180 рублей). В пользу четырех сотрудников милиции блогер должен выплатить 7500 рублей в качестве материальной компенсации морального вреда.







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Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Илья Помин сообщил, что сотрудники милиции приняли решение перечислить деньги детским домам после вступления приговора в законную силу:



— УВД шефствует над тремя детскими домами: ГУО "Кобринский детский дом", ГУО «Телеханская специальная общеобразовательная школа-интернат», ГУ специального образования "Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации "Веда" г. Бреста". Если после обжалования приговора суд примет решение о выплате блогером этой или другой суммы в качестве материальной компенсации морального вреда, сотрудники милиции перечислят деньги названным детским домам.