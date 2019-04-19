Источник материала: Виртуальный Брест

ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бреста» гостеприимно распахнул свои двери для интеллектуалов разных возрастов.



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Брест. Из глубины веков» посвящена 1000-летию Бреста" alt="Интеллектуальная игра «Брест. Из глубины веков» посвящена 1000-летию Бреста">



Институт Третьего Возраста уже много лет является площадкой для культурно-исторического диалога, где возраст и индивидуальные особенности наших граждан только помогают в реализации своих идей. В мероприятии приняли участие команды Института Третьего Возраста, Брестского общества ОО «БелТИЗ», УО «БрГУ имени А.С.Пушкина», Брестского областного молодежного ОО «Инвалид и среда». Проведение игры «Брест. Из глубины веков» стало символическим подарком любимому городу к 1000-летию.



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С приветственным словом к участникам игры обратилась заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома Ирина Ступникова, подчеркнув важность и значимость проведения мероприятий подобного формата. Вопросы интеллектуального турнира затрагивали темы архитектуры, памятных мест г. Бреста, исторических событий и личностей. Инициатором и автором вопросов стала серебряный волонтер Института Третьего Возраста Татьяна Операвец.

Победителям игры вручили дипломы, памятные призы, а после завершения церемонии награждения состоялся праздничный концерт.

Организаторы мероприятия выражают благодарность депутатам Брестского городского Совета Сергею Соломатину и Олегу Нестеруку за поддержку и участие в организации мероприятия; автору и исполнителю Александру Кривоносову, вокалистам Анне Мисевич, Ирине Вороновой, поэтессе Татьяне Шульга за подаренное творчество.