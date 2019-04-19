Второй пасхальный фестиваль ремесел провели в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

19 апреля во дворе Территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района состоялся Второй пасхальный фестиваль ремесел. Гостей фестиваля приветствовали директор ТЦСОН Татьяна Кожанова и председатель профсоюза «Садружнасць» Светлана Шиманюк.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65445.php

Читать полностью в источнике с фото:





Друзья территориального центра – члены Брестской областной организации профсоюза ремесленников «Садружнасць» - познакомили гостей со своей продукцией.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65445.php

Читать полностью в источнике с фото:





Нарядные имбирные пряники и душистое мыло ручной работы, традиционные пасхальные композиции, включающие изделия в виде крашеных яиц, куриц-несушек и теплых желтых цыплят. Мягкие игрушки и украшения для волос, сладкие конфеты, нарядные корзинки, кружевные салфетки и переливающиеся на солнце деревья из бисера.