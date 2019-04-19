Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.
«Республика Беларусь появилась на карте мира почти три десятка лет назад. Обретя независимость, строилась и развивалась в условиях сложнейших геополитических, экономических, общественных, региональных и глобальных трансформаций. Мы находились под пристальным вниманием мирового сообщества. За нами наблюдали. Оценивали. Порой (а то и частенько) навешивали ярлыки и ставили в условия экономической и политической блокады. Но через тернии санкций, испытания мировыми кризисами мы вышли к намеченным целям. В центре Европы создали свою страну. Мирную, стабильную и очень красивую. Беларусь. Страну для жизни», — заявил Глава государства.
Президент отметил, что за сравнительно короткое время была выстроена новая дипломатическая линия внешнего взаимодействия. Беларусь выступила не только инициатором, но и активным участником евразийских интеграционных проектов.
«Сумели сохранить нейтралитет по отношению к известным глобальным и региональным конфликтам. Обратились к мировому сообществу с призывом к новому многостороннему диалогу по укреплению мер доверия, безопасности и сотрудничества, — напомнил Александр Лукашенко. — Заняли твердую позицию в современной геополитической системе. Развивая отношения с нашими стратегическими союзниками и зарубежными партнерами в различных частях земного шара, ни на шаг не отступили от принципов самостоятельного принятия решений, подчиненных собственным национальным интересам, но ни в коем случае не противоречащим другим народам и, прежде всего, нашим соседям«.
Глава государства отметил, что уже четверть века в Беларуси существует закрепленная в Конституции традиция ежегодного обращения Президента с Посланием к белорусскому народу и парламенту. «В юбилейный для нашего Основного Закона год мы с вами встречаемся в привычном, но обновленном интерьере. В здании, которое является летописью нашей политической истории. Истории становления независимого государства, основанного на принципах преемственности, справедливости и равенства перед законом, готового обновляться и идти в ногу со временем», — сказал Александр Лукашенко.
Он напомнил, что именно Овальный зал в конце прошлого столетия стал свидетелем смены эпох, эпицентром событий, которые кардинально изменили судьбу белорусского народа, стали точкой отсчета новейшей истории страны: «Здесь, в этих стенах, была разработана и принята Конституция страны. Этот важнейший документ — квинтэссенция белорусской государственности от ее древних истоков, стремления наших предков заявить о себе как о состоявшейся нации до создания собственного государства на земле, по праву нам принадлежащей».
Президент отметил, что в вопросах суверенитета и безопасности во внешней и внутренней политике Беларуси не было и не будет места компромиссам. «Неоднократно пережитый опыт разделения белорусского народа и перекраивания границ заставляет нас высоко ценить сегодняшнее единство и территориальную целостность», — подчеркнул белорусский лидер.
Глава государства в связи с этим подчеркнул, что память о Великой Отечественной войне незыблема и свята: «Да, наша история началась более тысячи лет назад, но она вполне могла бы закончиться в 40-е годы прошлого века, если бы не героизм нашего советского народа. В день 75-летия освобождения Беларуси от фашистских захватчиков мы будем отмечать важную для нашей государственности дату. Дату, которая стала символом независимости и свободы родной земли».
По словам Александра Лукашенко, в этот знаковый год предстоит подарить стране яркие мирные победы: «Принять масштабные международные спортивные первенства. Достойно, как мы умеем это делать, встретить многочисленных зарубежных гостей, спортсменов и болельщиков. И, конечно, мы должны продолжить воплощать в жизнь наш большой государственный проект «Малая родина».
«Все это — задачи на ближайшую перспективу. Безусловно, очень важные для Беларуси. Но главные приоритеты — благополучие народа, миролюбивая внешняя политика, национальная безопасность. Это те три столпа уверенного курса нашей страны», — резюмировал белорусский лидер.
Александр Лукашенко отметил политическую зрелость белорусского общества. «Надо отметить, что среди обращений, поступивших во время недавней встречи с экспертным сообществом, журналистами, много предложений по развитию регионов. Их жители действительно болеют душой за свой край, предлагают интересные решения по развитию городов и деревень. Есть инициативы, которые без преувеличения касаются будущего всей страны, ее дальнейшего социально-экономического и политического развития: от роли профсоюзного движения до совершенствования законодательства и предложений по изменению нашей Конституции. Радует то, что люди думают масштабно, переживают искренне. Безусловно, это свидетельствует о политической зрелости нашего общества», — сказал Александр Лукашенко.
По его словам, для всех органов власти подобные инициативы — ценная обратная связь от жителей. «По сути, это дорожная карта наших действий», — подчеркнул Глава государства.
Президент отметил, что белорусская экономика и впредь будет строиться на развитии крупных предприятий. «Это наш неоспоримый приоритет», — сказал Александр Лукашенко.
Президент подчеркнул, что сильная экономика — фундамент успешного государства и за годы независимости в Беларуси сделано немало. Так, валовой внутренний продукт на душу населения по паритету покупательной способности вырос почти в 5 раз, а объем промышленного производства — в 2,5 раза.
«Мы не стали на путь бесконтрольного передела собственности. Не уничтожили все то наследие, которое десятилетиями создавалось на выжженной послевоенной земле. Мы его сохранили и приумножили», — обратил внимание Глава государства.
Все это, по его словам, было благодаря труду людей, которые на заре независимости и при зарплатах в $20 верили в Беларусь и восстанавливали то, чем сегодня в стране по праву гордятся. «Вдохнули новую жизнь в предприятия, которые были на грани утраты и разорения в начале девяностых. Многие об этом помнят. «Беларуськалий», нефтеперерабатывающие заводы, БелАЗ, МАЗ, МТЗ, БМЗ — это далеко не весь перечень. Их продукцию без всякого преувеличения знают во всех уголках планеты. Сегодня это стало нашим национальным достоянием», — заявил Александр Лукашенко.
Беларусь, подчеркнул Президент, не останавливается на достигнутом: в стране создаются новые образцы специальной техники, электротранспорта, автомобилей и комплектующие к ним, инновационная сельскохозяйственная и военная техника.
«Мы предоставили достойные условия для развития малого и среднего бизнеса. Дело за ним. Действуйте. Но помните, что вокруг наших гигантов вам всегда найдется работа. Этим мы решим основные задачи: создание новых рабочих мест и импортозамещение», — добавил Глава государства.
Вместе с тем Александр Лукашенко заметил, что призывы к развитию малого и среднего бизнеса порой дают обратный эффект: люди не создают новые производства, а занимаются мелкой торговлей. «Нам приводят пример: посмотрите, допустим, на Италию. Так я вам намекну, что в Италии средний бизнес создает все — от музыкальных инструментов до самых современных вооружений», — обратил внимание Президент.
Он отметил, что в Беларуси приветствуют такой малый и средний бизнес и будут его всячески поддерживать, однако не стоит забывать о предприятиях, которые приносят стране славу и богатство. «Тот, кто хочет полной независимости в производстве, заниматься мелкими вещами и прочим ремеслом, — пожалуйста, занимайтесь, все условия есть. Но не надо забывать, что не только слава, но и благосостояние, мощь народа в сильных производствах», — подчеркнул белорусский лидер.
Глава государства отметил, что необходимо прекратить практику, когда предприятия стремятся компенсировать свою бесхозяйственность бюджетными средствами.
«Прежде всего необходимо повышать эффективность работы реального сектора. Совету Министров следует принимать более действенные меры. Все субъекты хозяйствования в Беларуси находятся в одинаковых условиях. Курс рубля, процентные ставки и другие условия для всех одни, а работают все по-разному, — отметил Александр Лукашенко. — Практику, когда предприятия стремятся компенсировать свою бесхозяйственность бюджетными средствами, нужно прекращать окончательно».
Президент подчеркнул, что каждый руководитель должен думать о кардинальном повышении производительности труда и в целом об экономической эффективности предприятия. «Иного пути повышения благосостояния наших людей нет, — обратил он внимание. — Рост заработной платы и прибыль — главные критерии оценки работы руководителя любого уровня».
Глава государства отметил, что в последние годы в стране модернизировано более пятисот крупных промышленных предприятий. Созданы новые производства в дерево- и металлообработке, строительной и текстильной отраслях, фармацевтике, пищевой промышленности, которые, по словам Президента, сегодня работают достойно и эффективно.
«Вместе с тем выполнение отдельных проектов, мягко говоря, неоправданно затянулось. Прежде всего это касается Светлогорского ЦКК, Добрушской фабрики «Герой труда», завода газетной бумаги в Шклове, — сказал Александр Лукашенко. — И в силу сложившихся обстоятельств надо особое внимание обратить на скорейшее окончание модернизации двух нефтеперерабатывающих заводов, чтобы мы не ходили с протянутой рукой, никому не кланялись, а покупали, как все, на мировом рынке нефть, перерабатывали у себя и получали определенную прибыль. Мы на финишной стадии. Надо ускоряться».
Правительству поручено завершить реализацию основных инвестиционных проектов в ближайшие два года и вывести их на эффективную работу, обеспечив стопроцентную загрузку мощностей.
«Беларусь индустриальная — наш путь развития. Цель — создание комфортной жизни в каждом уголке страны. Принципиально важно исключить все то, что сегодня сдерживает экономический рост. Для Правительства и Национального банка это первостепенная задача», — подчеркнул Глава государства.
Александр Лукашенко также потребовал от Правительства создавать среду для здоровой и честной конкуренции. «Для сдерживания роста цен требую от Правительства создавать среду для здоровой и честной конкуренции. В отдельных монопольных отраслях есть попытки диктовать свои цены и тарифы, поэтому жестко пресекайте ценовой сговор, выравнивайте условия, отменяйте всякие индивидуальные льготы, — поручил Александр Лукашенко. — Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Комитету государственного контроля, профсоюзам и другим уполномоченным госорганам — жестко следить за тем, чтобы закон не нарушался. Принимать необходимые меры без дополнительных поручений Президента. Решения должны быть социально ответственными».
Доходы населения, их рост остаются в числе приоритетных государственных задач.У отдельных категорий работников науки, образования, здравоохранения, строительства в прошлом году выросла заработная плата. Но, как показывают обращения, людей все еще беспокоят перспективы ее дальнейшего роста. Особое внимание — низкооплачиваемым категориям работников.
«Правительство обязано обеспечить соотношение средней заработной платы в бюджетной сфере и средней по стране на уровне не ниже 80%», — потребовал Александр Лукашенко.
«Если цены начинают где-то расти, то Правительство, местные органы власти должны незамедлительно реагировать. При этом речь не идет о том, чтобы загнуть цены так, что товаропроизводители или торговля уйдут из этой сферы, якобы там все погибнут, все будут убыточными», — сказал Александр Лукашенко.
«Не надо даже думать о том, что вот мы влезем где-то, начнем регулировать цены и исчезнут с прилавков продукты, — не те времена», — подчеркнул Глава государства.
Президент потребовал обязательно разобраться по каждой конкретной группе товаров, глубоко вникать в порядок формирования цены на всех этапах и выяснять, чем вызван рост.
Среднесрочная задача определена: инфляцию необходимо удерживать в пределах 5%. «Это общая цифра. На уровне личного восприятия инфляция у каждого своя. Человек судит о росте цен не по общей потребительской корзине, а по наиболее значимым 6-8 позициям товаров и услуг своего ежедневного спроса», — отметил Александр Лукашенко. Среди этих значимых позиций — продукты питания. Президент обратил внимание, что Беларусь обеспечила экспорт сельхозпродукции более чем на $5 млрд. «Так почему не можем по нормальным ценам накормить собственный народ? Одна из причин — заигрались в рынок и демократию в экономике», — сказал Президент.
Глава государства обратил внимание Правительства, Министерства антимонопольного регулирования и торговли и профсоюзов, что жалоб людей на непомерный рост цен по наиболее значимым позициям товаров и услуг быть не должно. Тем более что изменение цен на них чувствительно для малообеспеченных категорий граждан и пенсионеров. «Цены должны быть приемлемыми«, — подчеркнул он.
Не остались без внимания и вопросы пенсий. Александр Лукашенко поручил Правительству подготовить проекты решений об увеличении пенсий в 2019 году.
«В 2018 году трижды увеличены пенсии, их рост должен быть и в 2019 году. Поручаю Правительству, не откладывая, подготовить проекты необходимых решений», — сказал Александр Лукашенко.
Президент подчеркнул, что социально гарантированный уровень соотношения средней пенсии по возрасту и средней заработной платы должен стремиться к 50%, но не ниже 40%, как это принято во всем мире. «Надо помнить, что от зарплаты тех, кто работает, зависит благосостояние людей старшего возраста. Для большинства из них пенсия — это единственный источник дохода», — отметил Глава государства.
Отдельной темой Президент обозначил возможность для активных пенсионеров продолжать свою трудовую деятельность.«Наши пенсионеры порой уходят на пенсию в хорошем здравии, активными. Надо дать им возможность работать. Это опытные, талантливые, способные люди, законопослушные», — высказал свою позицию Александр Лукашенко.
Он также отметил, что снижение уровня занятости недопустимо, приоритетной остается задача создания новых рабочих мест, особенно высокопроизводительных.
Особое внимание Глава государства обратил на проблему трудоустройства и возможность граждан найти хорошую работу. «Снижение уровня занятости населения или сокращение числа рабочих мест недопустимо ни под каким предлогом, — подчеркнул Александр Лукашенко. — А все, кто их создает, получат всемерную поддержку на любом уровне».
Создание высокопроизводительных рабочих мест остается приоритетной задачей, за выполнение которой отвечает вся вертикаль власти, добавил Президент.
По мнению Главы государства, одним из решений проблемы занятости может стать мобильность рабочей силы в пределах страны. «В этом вопросе необходимы системные предложения, — отметил Александр Лукашенко. — Но нужно и самим проявлять инициативу, чтобы найти себя на рынке труда».
Глава государства акцентировал внимание на возможности трудоустройства людей с инвалидностью, которые желают активно работать, несмотря на трудности со здоровьем. «Основные задачи здесь две: создать систему дополнительных стимулов для нанимателя, который трудоустраивает таких людей, и помочь найти работу конкретному человеку, — сказал Александр Лукашенко. — Я бы назвал еще третью: желание всех нас поддержать таких людей. Уверен: если бы на местах председатели исполкомов, сельских Советов, руководители городов видели людей с ограниченными возможностями (а их не так уж много в стране) и болели за них, как за своих детей, они все были бы трудоустроены и нормально жили».
Александр Лукашенко подчеркнул, что выбранный курс на построение IT-страны в Беларуси остается неизменным. По словам Президента, Парк высоких технологий характеризует современную Беларусь для всего мира. «Главное не сбавлять набранные темпы роста и не отрываться от насущных потребностей экономики. Возможности, способности и разработки резидентов парка должны работать в Беларуси и на Беларусь», — подчеркнул он.
«Парк — это один из проектов нашего будущего. Выработанный курс на построение IT-страны неизменен», — добавил белорусский лидер.
Государство заинтересовано в активном развитии ПВТ, в том, чтобы приезжали лучшие специалисты, самые умные и талантливые люди в этой сфере — из Украины, России, Индии, стран Европы и Америки. «Мы их приветствуем, для них создаем идеальные условия и будем это делать постоянно. Убежден, что им будет комфортно не только работать, но и жить в нашей стране», — сказал Президент.
Вместе с тем он уверен, что искусственный интеллект никогда не заменит человека. Этот вопрос в том числе обсуждался на недавней встрече в ПВТ. «Да, в чем-то машины, роботы будут все дальше отдалять человека от производства, других проблем, — считает Александр Лукашенко. — Но какой бы IT-страной ни были, все равно реальный сектор останется в основе. Человек и человеческий труд всегда будут востребованы».
Глава государства добавил, что всегда будет уважаем тот, кто в любой сфере трудится добросовестно. «Условия для развития деловой инициативы и трудовой активности созданы. Но, как говорят в народе, Господь дает корм птицам, но не бросает этот корм в гнездо. Успешны те, кто прилагает собственные усилия, сначала — в учебе, потом — в поиске работы, профессиональной реализации в любой точке нашей страны», — заявил Александр Лукашенко.
Президент отметил, что разделительных линий, особенно по социально-экономическим признакам и условиям жизни, в Беларуси не может быть. Александр Лукашенко акцентировал внимание на равномерном развитии территорий. «У нас очень компактная страна. И разделительных линий, особенно по социально-экономическим признакам и условиям жизни, не может быть по определению», — сказал белорусский лидер.
В регионах проживает большая часть населения Беларуси, более чем три четверти обращений во время «Большого разговора» поступили из-за пределов столицы. «Это сигналы о том, где вы недорабатываете. Мы недорабатываем. Каждый сигнал находится на контроле», — заявил Александр Лукашенко.
По словам белорусского лидера, задача по сокращению разрыва в уровне и качестве жизни стоит не один год, однако ее активного решения пока не наблюдается. «Правительство не должно отстраняться от этой проблемы, решать ее необходимо централизованно. Проблемы везде схожи, поэтому требую от Совета Министров системной работы. Не стоит повторять ошибки прошлого состава. Надо всем нам опуститься на землю и быть ближе к людям. Если не знаешь, что делать (я часто говорю), — иди к людям, они тебе подскажут и помогут», — отметил Глава государства.
В Беларуси определены уровни региональной политики: столица, областные центры, районы, агрогородки и деревни. По каждому направлению — своя стратегия. По 11 крупным городам на примере Орши должны быть разработаны отдельные программы, которые обеспечат ускоренные темпы развития. «Правительству, председателям облисполкомов даю два года на реализацию этих программ, — сказал Александр Лукашенко. — Должен быть результат, который в первую очередь почувствуют наши люди«.
Президент считает, что в регионах с учетом их специализации необходимо придать целевой характер инвестициям для усиления их экономического потенциала. «Условия для развития предприятий любого масштаба и всех форм собственности созданы. Местные органы власти должны оказывать всемерное содействие инвестору в организации своего дела. Все для этого есть. Достаточно четко исполнять на местах имеющиеся нормы», — добавил он.
Отдельно Александр Лукашенко остановился на развитии инфраструктуры.«Комфортные условия проживания — вот основа социальных стандартов и главный критерий успешного завершения региональных проектов. Здесь при необходимости должны быть сформированы соответствующие программы строительства и модернизации», — подчеркнул Глава государства.
Александр Лукашенко отметил значимость работы по озеленению городов. «Природный ландшафт Беларуси — наше богатство и гордость. Но и города, особенно жилые массивы, тоже должны утопать в зелени и цветах. В нынешнем году необходимо завершить в основном работу по благоустройству и озеленению страны. Это лейтмотив второго года трилогии «Малой родины». Чистота и эстетика — это не просто наш бренд, это стиль жизни. В конце концов, это же здоровье людей», — сказал Президент.
Он также отметил, что всем белорусам необходимо активнее участвовать в озеленении, высадке деревьев. «Мы все без исключения ответственны за наведение порядка и его поддержание. Все должны подключиться к этой работе — местные власти, организации, предприятия, учреждения и, конечно, сами жители. Нет сомнений в том, что наши люди действительно чувствуют себя хозяевами на своей земле, любят свою малую родину», — подчеркнул Глава государства.