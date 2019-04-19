Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.





«Республика Беларусь появилась на карте мира почти три десятка лет назад. Обретя независимость, строилась и развивалась в условиях сложнейших геополитических, экономических, общественных, региональных и глобальных трансформаций. Мы находились под пристальным вниманием мирового сообщества. За нами наблюдали. Оценивали. Порой (а то и частенько) навешивали ярлыки и ставили в условия экономической и политической блокады. Но через тернии санкций, испытания мировыми кризисами мы вышли к намеченным целям. В центре Европы создали свою страну. Мирную, стабильную и очень красивую. Беларусь. Страну для жизни», — заявил Глава государства. Президент отметил, что за сравнительно короткое время была выстроена новая дипломатическая линия внешнего взаимодействия. Беларусь выступила не только инициатором, но и активным участником евразийских интеграционных проектов. «Сумели сохранить нейтралитет по отношению к известным глобальным и региональным конфликтам. Обратились к мировому сообществу с призывом к новому многостороннему диалогу по укреплению мер доверия, безопасности и сотрудничества, — напомнил Александр Лукашенко. — Заняли твердую позицию в современной геополитической системе. Развивая отношения с нашими стратегическими союзниками и зарубежными партнерами в различных частях земного шара, ни на шаг не отступили от принципов самостоятельного принятия решений, подчиненных собственным национальным интересам, но ни в коем случае не противоречащим другим народам и, прежде всего, нашим соседям«.

Глава государства отметил, что уже четверть века в Беларуси существует закрепленная в Конституции традиция ежегодного обращения Президента с Посланием к белорусскому народу и парламенту. «В юбилейный для нашего Основного Закона год мы с вами встречаемся в привычном, но обновленном интерьере. В здании, которое является летописью нашей политической истории. Истории становления независимого государства, основанного на принципах преемственности, справедливости и равенства перед законом, готового обновляться и идти в ногу со временем», — сказал Александр Лукашенко. Он напомнил, что именно Овальный зал в конце прошлого столетия стал свидетелем смены эпох, эпицентром событий, которые кардинально изменили судьбу белорусского народа, стали точкой отсчета новейшей истории страны: «Здесь, в этих стенах, была разработана и принята Конституция страны. Этот важнейший документ — квинтэссенция белорусской государственности от ее древних истоков, стремления наших предков заявить о себе как о состоявшейся нации до создания собственного государства на земле, по праву нам принадлежащей».

Президент отметил, что в вопросах суверенитета и безопасности во внешней и внутренней политике Беларуси не было и не будет места компромиссам. «Неоднократно пережитый опыт разделения белорусского народа и перекраивания границ заставляет нас высоко ценить сегодняшнее единство и территориальную целостность», — подчеркнул белорусский лидер. Глава государства в связи с этим подчеркнул, что память о Великой Отечественной войне незыблема и свята: «Да, наша история началась более тысячи лет назад, но она вполне могла бы закончиться в 40-е годы прошлого века, если бы не героизм нашего советского народа. В день 75-летия освобождения Беларуси от фашистских захватчиков мы будем отмечать важную для нашей государственности дату. Дату, которая стала символом независимости и свободы родной земли». По словам Александра Лукашенко, в этот знаковый год предстоит подарить стране яркие мирные победы: «Принять масштабные международные спортивные первенства. Достойно, как мы умеем это делать, встретить многочисленных зарубежных гостей, спортсменов и болельщиков. И, конечно, мы должны продолжить воплощать в жизнь наш большой государственный проект «Малая родина».

«Все это — задачи на ближайшую перспективу. Безусловно, очень важные для Беларуси. Но главные приоритеты — благополучие народа, миролюбивая внешняя политика, национальная безопасность. Это те три столпа уверенного курса нашей страны», — резюмировал белорусский лидер. Александр Лукашенко отметил политическую зрелость белорусского общества. «Надо отметить, что среди обращений, поступивших во время недавней встречи с экспертным сообществом, журналистами, много предложений по развитию регионов. Их жители действительно болеют душой за свой край, предлагают интересные решения по развитию городов и деревень. Есть инициативы, которые без преувеличения касаются будущего всей страны, ее дальнейшего социально-экономического и политического развития: от роли профсоюзного движения до совершенствования законодательства и предложений по изменению нашей Конституции. Радует то, что люди думают масштабно, переживают искренне. Безусловно, это свидетельствует о политической зрелости нашего общества», — сказал Александр Лукашенко. По его словам, для всех органов власти подобные инициативы — ценная обратная связь от жителей. «По сути, это дорожная карта наших действий», — подчеркнул Глава государства.





Президент отметил, что белорусская экономика и впредь будет строиться на развитии крупных предприятий. «Это наш неоспоримый приоритет», — сказал Александр Лукашенко. Президент подчеркнул, что сильная экономика — фундамент успешного государства и за годы независимости в Беларуси сделано немало. Так, валовой внутренний продукт на душу населения по паритету покупательной способности вырос почти в 5 раз, а объем промышленного производства — в 2,5 раза. «Мы не стали на путь бесконтрольного передела собственности. Не уничтожили все то наследие, которое десятилетиями создавалось на выжженной послевоенной земле. Мы его сохранили и приумножили», — обратил внимание Глава государства. Все это, по его словам, было благодаря труду людей, которые на заре независимости и при зарплатах в $20 верили в Беларусь и восстанавливали то, чем сегодня в стране по праву гордятся. «Вдохнули новую жизнь в предприятия, которые были на грани утраты и разорения в начале девяностых. Многие об этом помнят. «Беларуськалий», нефтеперерабатывающие заводы, БелАЗ, МАЗ, МТЗ, БМЗ — это далеко не весь перечень. Их продукцию без всякого преувеличения знают во всех уголках планеты. Сегодня это стало нашим национальным достоянием», — заявил Александр Лукашенко. Беларусь, подчеркнул Президент, не останавливается на достигнутом: в стране создаются новые образцы специальной техники, электротранспорта, автомобилей и комплектующие к ним, инновационная сельскохозяйственная и военная техника.

«Мы предоставили достойные условия для развития малого и среднего бизнеса. Дело за ним. Действуйте. Но помните, что вокруг наших гигантов вам всегда найдется работа. Этим мы решим основные задачи: создание новых рабочих мест и импортозамещение», — добавил Глава государства. Вместе с тем Александр Лукашенко заметил, что призывы к развитию малого и среднего бизнеса порой дают обратный эффект: люди не создают новые производства, а занимаются мелкой торговлей. «Нам приводят пример: посмотрите, допустим, на Италию. Так я вам намекну, что в Италии средний бизнес создает все — от музыкальных инструментов до самых современных вооружений», — обратил внимание Президент. Он отметил, что в Беларуси приветствуют такой малый и средний бизнес и будут его всячески поддерживать, однако не стоит забывать о предприятиях, которые приносят стране славу и богатство. «Тот, кто хочет полной независимости в производстве, заниматься мелкими вещами и прочим ремеслом, — пожалуйста, занимайтесь, все условия есть. Но не надо забывать, что не только слава, но и благосостояние, мощь народа в сильных производствах», — подчеркнул белорусский лидер. Глава государства отметил, что необходимо прекратить практику, когда предприятия стремятся компенсировать свою бесхозяйственность бюджетными средствами. «Прежде всего необходимо повышать эффективность работы реального сектора. Совету Министров следует принимать более действенные меры. Все субъекты хозяйствования в Беларуси находятся в одинаковых условиях. Курс рубля, процентные ставки и другие условия для всех одни, а работают все по-разному, — отметил Александр Лукашенко. — Практику, когда предприятия стремятся компенсировать свою бесхозяйственность бюджетными средствами, нужно прекращать окончательно». Президент подчеркнул, что каждый руководитель должен думать о кардинальном повышении производительности труда и в целом об экономической эффективности предприятия. «Иного пути повышения благосостояния наших людей нет, — обратил он внимание. — Рост заработной платы и прибыль — главные критерии оценки работы руководителя любого уровня».



