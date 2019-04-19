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Азаренко уступила Барти. После первого игрового дня матча Беларусь - Австралия счет равный

20.04.2019 11:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Виктория Азаренко сумела навязать борьбу девятой ракетке мира Эшли Барти во втором поединке полуфинального матча с Австралией в Кубке Федерации, который проходит в Брисбене. Впрочем, усилий Вики не хватило для победы — 6:7, 3:6. После первого игрового дня в матчевой встрече команд зафиксирована ничья — 1:1.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В поединке между Викторией Азаренко (61 WTA) и Эшли Барти (9 WTA) зрители наблюдали за высоким качеством тенниса уровня решающих стадий на турнирах серии «Большого шлема». Теннисистки здорово двигались, много боролись за инициативу в розыгрышах, некоторые из которых достигали 19 ударов. Эшли могла выйти из-под давления за счет свечей. Вика пробивала в противоход сопернице, переводя мяч вдоль боковой линии.

В первых шести геймах неизменно были брейк-пойнты. Третий гейм Азаренко взяла «под ноль» и впервые повела в счете 2:1. В восьмом гейме Вике пришлось отыгрываться, когда она подавала. До конца партии Вика и Эшли не ошибались в геймах на подаче, так что победителя предстояло выявить на тай-брейке. Здесь у Вики тоже было преимущество — 2:1, но, увы, больше очков она не набрала. У белоруски были ауты на приеме и по ширине в розыгрыше, дважды она не попала в корт, в том числе в простой ситуации при ударе сверху. Еще одно очко Барти заработала за счет подачи на вылет — 7:6 (7:2) в пользу Барти.

В первом сете Вика допустила на 2 невынужденные ошибки меньше, чем австралийка, и имела 5 виннеров против 7 у соперницы. Счет по очкам — 48:44 в пользу Барти.

В середине второго сета Эшли закрепила преимущество, когда после брейка взяла гейм на подаче — 4:2. Игроки продолжали радовать эффектными завершениями: Эшли обводила Вику ударами в линию и снова свечой, а Вика находила решение, будучи спиной к автралийке. В девятом гейме Барти реализовала матчбол на приеме.

Итог поединка, который длился около полутора часов, — 7:6, 6:3 в пользу Барти. Для Вики это был первый опыт одиночных встреч в Мировой группе Кубка Федерации. Всего в играх за сборную она 16 раз победила в одиночке и 6 раз в паре, а также потерпела 5 поражений в одиночке и 1 раз уступила в паре.

Напомним, что ранее Арина Соболенко (10 WTA) добыла победу для сборной, одолев Саманту Стосур (77 WTA) — 7:5, 5:7, 6:3.

Оставшиеся поединки матча пройдут в воскресенье, 21 апреля. Планируется, что сначала друг с другом сыграют Арина Соболенко и Эшли Барти, затем — Виктория Азаренко и Саманта Стосур, а в парной встрече победителя будут выявлять Вера Лапко/Лидия Морозова и Эшли Барти/Саманта Стосур. Возможны замены.

 
 
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Итог поединка, который длился около полутора часов, - 7:6, 6:3 в пользу Барти. Для Вики это был первый опыт одиночных встреч в Мировой группе Кубка Федерации.
 
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