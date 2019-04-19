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ЦСКА вручили золотые медали с лентами прошлогоднего сезона. КХЛ объяснила курьез

20.04.2019 11:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ЦСКА получил золотые медали за победу в розыгрыше Кубка Гагарина-2019. При этом на лентах, на которых крепятся награды, указана дата прошлогоднего сезона, сообщает «Чемпионат».

Медали хоккеистам ЦСКА вручали председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, президент ФХР Владислав Третьяк и президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

Позже Континентальная хоккейная лига объяснила причину ошибки с датами сезона на лентах золотых медалей.

— Награды КХЛ сезона-2018/19 выполнены ювелирной студией Владимира Майзеля, которая у субподрядчика заказывает ленты. В результате технической ошибки на производстве на одну сторону двусторонней ленты субподрядчик ошибочно нанес годы прошлого сезона. Изготовление одной медали занимает более восьми часов, поэтому на выполнение всего заказа уходит почти три месяца. Ошибка была обнаружена при получении, однако в связи с долгим сроком производства провести замену не успели. В ближайшее время ленты будут заменены", — сообщает издание РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина. До этого ЦСКА дважды выходил в финал и в обоих случаях проигрывал. В 2016 году армейцы проиграли в семи матчах магнитогорскому «Металлургу», а спустя два года проиграли «Ак Барсу» со счетом 1−4.

 
 
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ЦСКА получил золотые медали за победу в розыгрыше Кубка Гагарина-2019. При этом на лентах, на которых крепятся награды, указана дата прошлогоднего сезона.
 
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