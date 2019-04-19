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Сегодня в Беларуси проходит республиканский субботник

20.04.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Сегодня в Беларуси проходит республиканский субботник

Сегодня в Беларуси – республиканский субботник. В нынешнем году он проходит под эгидой Года малой родины, а также подготовки к празднованию 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Наши граждане трудятся на рабочих местах либо осуществляют благоустройство и приведение в надлежащее состояние историко-культурных ценностей, территорий населенных пунктов, подготовку детских оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей к летнему сезону. Руководители республиканских органов государственного управления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, принимают участие в субботнике, выехав на свою малую родину.

50% денежных средств, заработанных в день проведения республиканского субботника, в том числе на рабочих местах, останутся в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома. Они будут направлены на благоустройство и приведение в надлежащее состояние населенных пунктов, а также ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.

Гражданам Буда-Кошелевского района денежные средства, заработанные в день проведения республиканского субботника, в том числе на рабочих местах, в объемах, определяемых добровольно работниками в установленном порядке, необходимо перечислять на отдельный текущий счет райисполкома BY74AKBB36424096800373100000, открытый в филиале №302 ЦБУ №307 ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк», г. Буда-Кошелево, ул. Головачева, д. 5, БИК AKBBBY21302, УНП 400041635.

Впрочем, жители района не ждали особых призывов и республиканского субботника: наведение порядка на земле и благоустройство на Будакошелевщине давно в самом в разгаре. Причем сельские территории ничуть не уступают в этом деле райцентру.

Так, например, на неделе депутаты Широковского сельсовета во главе с председателем Светланой Прокопенко, работники Широковской школы и сельхозпредприятия СУП «Андреевка» совместными усилиями наводили порядок у памятника героям Великой Отечественной войны, павшим в боях, в центре Широкого.

Марина ЛУСЕВИЧ 

 
 
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Сегодня в Беларуси – республиканский субботник. В нынешнем году он проходит под эгидой Года малой родины, а также подготовки к празднованию 75-й...
 
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